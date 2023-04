Te contamos los consejos y productos imprescindibles para el primer baño de tu bebé

El bañar a tu bebé es una experiencia preciosa que podrás realizar a partir de su segundo día de vida, no te preocupes si aún no se ha desprendido el muñón del cordón umbilical ya que esto no es relevante a la hora de los primeros baños. Disfruta de esos primeros baños, tan inolvidables, son momentos que te llenan de amor, por lo que no hay que tenerles miedo, todo irá genial y si aún te pierdes un poco, estos son algunos consejos imprescindibles que debes seguir para el baño de tu recién nacido:

No es necesario que lo bañes diariamente, con dos o tres veces a la semana será suficiente al principio.

será suficiente al principio. No es necesario tampoco la utilización de cremas o pomadas . A partir de la segunda o tercera semana ya podrás ducharlo con mas frecuencia y utilizar cremas hidratantes ya que es frecuente que se presente un proceso de descamación fisiológico . Se recomendará entonces aplicar pomadas para uso de recién nacidos dos veces al día.

. A partir de la segunda o tercera semana ya podrás ducharlo con mas frecuencia y utilizar cremas hidratantes ya que es frecuente que se presente un proceso de . Se recomendará entonces aplicar pomadas para uso de recién nacidos dos veces al día. En cuanto a la duración del baño , ten en cuenta que tiene que ser breve, no más de cinco minutos . Debe ser un momento placentero, aprovéchalo para acariciar y hablar con tu pequeño para estimular su correcto desarrollo.

, ten en cuenta que tiene que ser breve, no más de . Debe ser un momento placentero, aprovéchalo para acariciar y hablar con tu pequeño para estimular su correcto desarrollo. La forma más apropiada para coger al bebé en el baño es utilizando una mano para sujetarle por debajo de la axila y la otra para realizar la limpieza ya sea con la mano o con una esponja sin jabón o una mínima cantidad del mismo para los pliegues y la zona del pañal. Este jabón no puede tener perfume y su pH debe ser neutro.

es utilizando una mano para sujetarle por debajo de la axila y la otra para realizar la limpieza ya sea con la mano o con una esponja sin jabón o una mínima cantidad del mismo para los pliegues y la zona del pañal. Este jabón no puede tener perfume y su pH debe ser neutro. Para secarle ayúdate con una toalla suave y evita frotar. Ten especial cuidado a la hora de secar zonas como axilas, ingles, cuello o tras las orejas y todas aquellas que cuenten con pliegues, así no le harás daño.

Ten especial cuidado a la hora de secar zonas como axilas, ingles, cuello o tras las orejas y todas aquellas que cuenten con pliegues, así no le harás daño. Debes procurar que la habitación en la que realices esta actividad esté a una temperatura agradable, no fría ya que el bebé aún no regulará bien la temperatura corporal. Lo ideal es que la habitación cuente con una temperatura entre 20º y 25ºC.

cuente con una temperatura entre La temperatura del agua por otro lado debe oscilar entre los 34º y 37ºC. No hace falta llenar la bañera, con un poco de agua que cubra sus piernecitas y abdomen será suficiente.

Tras estos consejos para el primer baño, a continuación te contaremos un poco sobre lo que necesitarás para facilitar que el pequeño se sienta a gusto.

Bañera

Una buena bañera debe ser resistente y estable, estas dos características son fundamentales para que tu hijo se sienta seguro en el momento del baño. La forma de la bañera tiene que permitir que el pequeño pueda mantenerse sentado o semi-tumbado y así reducir el riesgo de que el agua cubra su cabeza.

Es muy importante que la bañera que elijamos no tenga esquinas o picos puntiagudos que puedan hacer daño al bebé por lo que lo mejor será que a la hora de barajar opciones todas ellas cumplan este requisito y cuenten con esquinas curvas. Por ultimo evita que la bañera tenga orificios de un diámetro que permita a nuestro pequeño meter el dedo, así como espacio entre los diferentes elementos que compongan la bañera.

Existen muchas ofertas y diferentes tipos de bañera en el mercado pero si no tienes claro te aconsejamos que sea una que puedas poner a tu pequeño en ambas posiciones (sentado o semi-tumbado), si es posible que sea también de polipropileno ya que es un material muy resistente que no se deforma con el tiempo. Por ultimo tienes que buscar que el diseño sea ergonómico y que el asiento sea de goma antideslizante.

La bañera de Okbaby y su diseño ergonómico cuenta con dos posiciones para sentarse permitiendo que el bebé mantenga una buena postura durante su crecimiento, podrás usarla desde los cero meses hasta los seis meses y de los seis meses hasta el año de edad. Tiene tres puntos de descanso, dos en las axilas y uno entre las piernas, esto es muy recomendable tenerlo en cuenta a la hora de elegir su bañera para que el pequeño se sienta seguro, además su asiento es de goma antideslizante para que no se resbale.

Cuenta con un termómetro digital de cristal líquido microencapsulado incorporado para que no tengas que preocuparte si la temperatura del agua es adecuada o no. Sus dimensiones son estándar y perfectas para adaptarla al baño (94x54x28 cm) y cuenta con siete colores diferentes para que puedas elegir el que más te guste. La bañera ergonómica de la marca Okbaby es la favorita y mejor vendida en Amazon por lo que si estás buscando bañera para tu pequeño esta puede ser una gran opción con una calidad precio insuperable.

Gel de baño

Los bebés tienen un PH superior al de los adultos, su piel es menos ácida contando con mucha menos capacidad protectora. Es necesario utilizar un gel especial para ellos ya que los convencionales pueden resultar demasiado agresivos ocasionándole irritación y sequedad. Lo ideal es que el PH del gel que escojamos sea natural y tenga un PH entre 4 y 4'5.

Los bebes tienen una piel mas hidratada gracias a que antes de nacer están recubierto con la vérnix caseosa por lo que no es necesario utilizar cremas hasta las semanas siguientes a su nacimiento pero es un plus contar con un gel que aporte esa hidratación extra que hará que tu pequeño se sienta más cómodo y para los papás será mucho más agradable el contacto con su piel.

El champú y gel de ducha de la marca Weleda con extracto de caléndula es un básico entre los cuidados del bebé con ingredientes 100% naturales y 53% BIO. Este gel para baño y ducha no contiene jabón limpiando suavemente el cabello y el cuerpo.

Protege la piel de tu pequeño de la sequedad con su formula con extracto de caléndula, calman la piel y no irritan los sensibles ojos de los bebés. Además, su pH neutro lo hace especialmente indicado para bebés y adultos con piel hipersensible, dermatitis atópica y costra láctea.

La alta tolerancia ha sido testada dermatológicamente, incluso en pieles sensibles y costra láctea. Este producto de Weleda no tiene conservantes, colorantes, perfumes sintéticos, ni sustancias de origen petroquímico. Es apto tanto para celiacos como para veganos. Está disponible en Amazon y se puede adquirir tanto sola o en packs con productos de la misma gama como la leche corporal o la crema para el pañal.

Termómetro para el baño

Lo de medir la temperatura del agua con el codo es una técnica que ha pasado de generación en generación pero actualmente las madres no suelen arriesgarse y prefieren contar con termómetros que midan la temperatura del agua, ya que es más exacto y con lo económico que son se convierten en una gran opción.

Los termómetros infantiles son resistentes al agua pudiendo ser sumergidos en el agua sin problemas, además sus diseños hacen que parezca un juguete más con el que tu bebé podrá divertirse. Este tipo de termómetros también mide la temperatura de la habitación con exactitud, siendo un gran aliado a la hora del baño.

Para asegurarnos de que sacamos la medida más exacta posible, lo recomendable es utilizar el termómetro de esta manera:

Lo primero que tenemos que hacer es introducir el termómetro antes de llenar la bañera.

Durante el proceso de llenado, removeremos el agua de vez en cuando para mezclarla bien.

Antes de sacar el termómetro, una vez con la bañera llena, removeremos una vez más el agua.

De esta forma, podremos asegurarnos de que la temperatura es lo más precisa posible.

El termómetro de Aycorn cuenta con gran calidad, está hecho de una sola pieza de BPA-libre, silicona suave y plástico con sellado de la batería que trae incorporada. Todos ellos son comprobados antes de salir de la fabrica para garantizar su veracidad. En segundos medirá tanto la temperatura del aire como la de el agua para que nunca más tengas dudas de si hace demasiado calor o frio para él.

Estos termómetros cumplen las normativas de la UE haciéndolo seguro hasta para jugar con ellos y son muy fáciles de usar ya que solo tienes que pulsar el botón y estaría listo. En un segundo, el termómetro comienza a controlar de forma rápida y proporciona mediciones precisas y estables que se puede confiar. Su gran pantalla LCD hace muy fácil leer los grados Celsius y su pagado automático te ayudará a ahorrar batería.

Colchoneta cambiador impermeable

Estos te facilitarán el trabajo a la hora de echarle las cremitas o talco, ponerle el pañal, vestirlo, secarlo... Es de gran ayuda, ya que dispondrás de una superficie blandita e impermeable donde colocarle al terminar con el baño y al ser impermeable evitarás que se manche.

Úsalo sobre la cómoda o cualquier otra superficie plana y estable para aprovechar las ventajas del empleo de este tipo de artículos para el confort de tu peque y el de los papás.

Este cambiador de Bonky es seguro y apto para niños ya que está fabricado con materiales suaves y extremadamente cómodos, además es antialérgénico, protegiendo la piel de nuestro bebé. Cuenta con el certificado "Standard 100 by Oeko-Tex", lo que significa que los materiales utilizados para la producción no contienen ninguna sustancia peligrosa para la salud, los materiales son sometidos a pruebas periódicas, garantizando su fiabilidad.

Al ser impermeable se limpia fácilmente con un trapo, su tamaño se adapta a la perfección a los muebles y encimeras estándar contando también con diferentes tamaños por si precisas de otras medidas. Este producto es duradero y resistente ya que está hecho con laminas de PVC de la más alta calidad. Es de los favoritos y más vendido entre los usuarios de Amazon por lo que seguro que estarás muy satisfecho con esta compra.

Esponja

Escoger esponjas naturales en vez de desechables cuenta con innumerables beneficios ya que superan con creces a las sintéticas. Estas sirven para limpiar y cuidar la piel de nuestro pequeño, sobre todo en la zona del culete. La textura de este tipo de esponjas es super suave evitando que se genere irritación.

Es cierto que a comparación con las sintéticas la durabilidad de las naturales es inferior ya que estas ultimas no pueden ser usada durante más tiempo del que indica porque pueden generar hongos pero sin duda es la mejor opción para el baño pequeño, olvídate de las sintéticas desechables y únete a las naturales.

Las esponjas de Suavinex son las más vendidas de Amazon de este género ya que te ofrece una esponja de baño fabricada con ingredientes marinos con un proceso de elección exhaustivo. Son productos 100% artesanales cuidando al máximo los detalles y procesos de calidad.

Son muy recomendables en bebés de 0 años, estas esponjas no causan alergias ni irritaciones gracias a su suavidad además disponen de una alta capacidad de absorción pero debido a esto su durabilidad no es muy alta aunque independientemente de este efecto adverso su absorción es una cualidad muy positiva a tener en consideración.

Durante su uso no causa ninguna alteración a la piel, ya que ha sido probado dermatológicamente. La marca Suavinex tiene diferentes tamaños para que se adapten perfectamente a tus necesidades aunque por ser naturales quizás exista cierta variación entre unas y las otras. Sin duda la esponja 100% natural de la marca Suavinex es una alternativa maravillosa para tu pequeño.

Toallas estilo poncho

Las toallas para bebé no son como las de los adultos ya que estas están diseñadas para ser agradables al tacto para evitar irritaciones además son hipoalergénicas. El diseño de poncho nos ayudará a arrollar de manera óptima el cuerpo del pequeño manteniendo mejor el calor. Las toallas convencionales no son apropiadas por lo que considera adquirir algunas personales para él.

Este producto de Miniboo combina la extraordinaria suavidad del bambú con la durabilidad del algodón, convirtiéndose en un una toalla que a demás de agradable y adorable, es super resistente. Están compuestas por un 70% de fibra de bambú premium y un 30% de algodón orgánico, un complemento indispensable para el cuidado de su piel, sin duda esta mezcla específica es la más suave, absorbente y duradera del mercado.

El bambú tiene propiedades hipoalergénicas, además estas toallas están libres de cualquier sustancia que pueda dañar la piel de tu bebé, tanto entre sus componentes como en su fabricación. Esto hace que las toallas de bebé con capucha sean una opción segura, natural y salubre.

Su tamaño de 32x32 pulgadas es bastante generoso, pudiendo utilizarla desde su nacimiento hasta los cuatro años o más y su diseño le encantará cuando sea pequeño gracias a sus orejitas de oso. Esta toalla trae incluido un libro con diez historias increíbles y diez canciones de cuna mágicas para hacer del baño más divertido para ambos.

Pañales y toallitas

Durante al menos los dos primeros años va a ser una compra habitual ya que según la OCU un niño usa entre 3.000 y 5.700 pañales desde su nacimiento hasta que pase a la siguiente fase de su crecimiento, calculando una media entre 900 y 1900 euros por niño.

Para ayudarte a escoger los que mejor se adapten a su edad hemos hecho un pequeño estudio y los mejores para nosotros son los de la marca Dodot, siendo la favorita de muchas familias y los más vendidos de Amazon aun siendo un poco más caros que los de la competencia.

Dodot es la marca de pañales mejor valorada por la OCU y ha creado su modelo Sensitive combinando el trabajo de pediatras y toxicólogos para garantizar la mayor seguridad para tu bebé.

Los pañales de Dodot Sensitive tienen una característica que nos ha encantado y que lo diferencian de otras marcas. Estos pañales cuentan en su diseño con un acabado especial alrededor del ombligo para evitar molestias en una zona tan sensible y delicada en estos primeros meses de vida. Es un pañal especialmente indicado para mimar a tu recién nacido, aunque hay variedad de tallas y podrás seguir usándolo hasta que alcance los 10 kg.

Sus tiras suaves y transpirables permiten una buena adaptación del pañal mientras descansa durante sus primeras horas de vida. La absorción es de las mejores del mercado ya que incorpora una capa extra absorbente muy suave y canales de aire para mantener seca y aireada la delicada piel de los recién nacidos.

Los pañales Dodot Sensitive traen en su composición un indicador de humedad para que sepas en todo momento si tu peque necesita un cambio de pañal. Este pack de pañales tiene incluido las toallitas para que no tengas que preocuparte en buscar otras marcas, realizando una limpieza y cambio de pañal óptimo.

Pasta al agua

La dermatitis del pañal es un proceso de inflamación aguda que suele afectar a los recién nacidos por causas como la falta de higiene, el roce del pañal u otros motivos, esto se puede evitar fácilmente con las pastas al agua.

Estas pastas crean una barrera protectora en la zona del pañal evitando el daño provocado por las enzimas proteolíticas y la alteración del PH cutáneo producido por las heces o la orina. Este tipo de lociones acuosas también alivian, hidratan y regeneran la piel para que tu pequeño se sienta bien.

Se adhiere a la dermis de manera fácil, tiene un secado rápido que no engrasa además las pastas al agua se extienden muy bien en la zona y no dejan residuos. Por ultimo es importante que tengas en cuenta mirar bien la composición y que esta no contenga perfumes ni parabenos ya que estos pueden provocar alergias o situaciones peores. Si no quieres provocar una catástrofe olvídate también de compuestos como los corticoides, antibióticos o antifúngicos.

Sin duda para cualquier padre, la pasta al agua Eryplast es la mejor para calmar, cuidar y proteger la piel del bebé. Esta formar una barrera transpirable sobre la piel del bebé que ayuda a absorber la orina y a mantener la zona seca y protegida. De esta forma, no se llegarán a formar las rojeces en el culete de tu bebé y si ya se han formado, las curará de manera inmediata.

La nueva fórmula de Eryplast Pasta al agua permite que esta crema de pañal ayude a mantener el culito de tu bebé protegido de la irritación, enrojecimiento y escoceduras que pueda producir el pañal.

Su formula con triple acción es super completa y aporta los siguientes beneficios:

Gracias al Óxido de Zinc forma una barrera transpirable sobre la piel del bebé que ayuda a absorber la orina y a mantener la zona seca y protegida.

forma una barrera transpirable sobre la piel del bebé que ayuda a absorber la orina y a mantener la zona seca y protegida. Acción anti-enzimática que ayuda a neutralizar los irritantes que pueden causar dermatitis del pañal.

que ayuda a neutralizar los irritantes que pueden causar dermatitis del pañal. Contiene dexpantenol y glicerina, conocidos por sus propiedades calmantes y protectoras sobre cualquier tipo de piel.

Gracias a su completa fórmula puede ser utilizada en adultos y personas mayores que tengan problemas en la piel como dermatitis y daños causados por el pañal o rozaduras.

La pasta al agua de Eryplast es hipoalergenica, no contiene perfume y esta testada pedriáticamente. Su formula esta especializada para minimizar los riesgos de reacciones alérgicas y probada por profesionales. Es la loción acuosa mas recomendada por pediatras para el uso en Bebés, niños y niñas por lo que no te lo pienses y decántate por Eryplast.

Pijama saquito

Los pijamas de saco te ayudarán a protegerlo más rápido del frio tras el baño y el aseo, además de mantener mejor el calor que los pijamas convencionales. Podrás arroparle de forma sencilla, los sacos son muy cómodos y amplios permitiéndole facilidad de movimiento.

Además a la hora de dormir es la manera más segura, ya que de esta forma evitamos que pueda caerle la manta o sabana en la cabeza. Con los saquitos podrán seguir adoptando la posición de ranita como en la tripa sin destaparse por lo que son todo ventajas.

Estos saquitos están disponibles en tres tamaños, son unisex y de algodón 100% natural previniendo el exceso de calor. Además son versátiles ya que tienen múltiples usos, se puede usar de pijama para dormir mejorando el sueño de tu bebé, se transforma en mantita y en primavera o verano puede usarse en el asiento del automóvil y como forro del capazo del bebé por ello, este producto está muy bien valorado entre los usuarios de Amazon siendo uno de los más vendidos

Las manta saco de Lilly and Ben cuenta con packs de dos unidades para que siempre tengas uno limpio a tu disposición. Sus motivos en tonos grisáceos y blancos son lindos a la vez de sutiles, además aportan más seguridad gracias a la posición supina. Están recomendado por las matronas para el desarrollo natural de las caderas al tener la posibilidad de moverse libremente incluso al estar envuelto con su cierre de seguridad.

Cepillo y peine recién nacido

¿Hay algo más tierno que esos pequeños pelitos que comienzan a crecer en la cabeza de los más peques de la casa? Seguramente no y para que su tacto siga siendo tan ligero y delicado debemos mimarlo con esmero. Contar con un peine y cepillos especiales para el te ayudará fomentar su crecimiento desde el nacimient. Debemos poner especial esmero en las fontanelas, que es la parte delantera de su cabecita para que este crezca bien.

Es normal que este pelito se caiga de vez en cuando pero si en estos primeros meses de vida se realiza un buen cuidado y lavamos bien su pelito, nos aseguraremos de que en el futuro crezca fuerte y sano, el cepillado es muy importante ya que ayudará a estimular los folículos capilares.

El set de cepillo y peine es ideal para el aseo diario de los más pequeños, Suavinex tiene disponibles en Amazon tres colores diferentes con un diseño de osito que sin duda les encantará. Están pensados para respetar su cuero cabelludo desde el primer día de vida.

El set cuenta con los dos productos para que puedas utilizar uno u otro dependiendo del tipo de pelo del bebé. Por un lado el cepillo cuenta con unas fibras pobladas aportando gran suavidad al peinar; evitando tirones y respetando su delicado cuero cabelludo. Por otro lado el peine de púas estrechas y redondeadas te facilitará eliminar nudos en pelo fino. Esta alternativa de Suavinex es muy útil además se limpia fácilmente con un trapo húmedo y jabón suave pero debes evitar dejarlo expuesto durante un tiempo prolongado con colonias o perfumes ya que estos pueden deteriorarlo.

Tijeras punta redonda

Muchos padres primerizos le parece imposible realizar esta tarea ya que de primera puede requerir de más de un intento pero no te preocupes que nos pasa a todos, cuando se le coge el truco no requiere de ningún misterio. No tienes por qué tener miedo al cortarle sus uñas por pensar que quizás es demasiado pequeño ya que será necesario si las uñas sobresalen del borde del dedo, pues al hacer un movimientos de brazos, podría acabar arañándose y lastimarse la cara.

Debemos de tener en cuenta que sus uñitas son blandas y están muy pegadas a los dedos por lo que deberemos tener cuidado. Maniobrar para realizar la operación en unos miembros tan diminutos requiere de delicadeza, paciencia y buen pulso.

Tienes que buscar el momento en el que tu pequeño esté tranquilo, intenta que esté este acostado sobre una superficie firme donde puedas acceder con facilidad a sus manos y pies, si este ya se mantiene sentado apoya su espalda contra ti para que sea más fácil.

Para acceder mejor a sus uñas sujeta el dedito entre tu indice y el pulgar para mantenerlo inmóvil y corta su uña a ras del dedo, no intentes apurar si queda algún piquito es mejor que para ello utilices una lima de uña suave evitando así poder dañarle y hacerle heridas que puedan infectarse.

Por ultimo es importante que no alargues el proceso del corte ya que los bebés suelen ponerse nerviosos y empezará a moverse más o a llorar. La clave está en actuar con una mezcla de decisión, firmeza y delicadeza.

Estas tijeras de Chicco con refuerzo de seguridad te asegurarán poder realizar el proceso sin dañarle. Son de acero inoxidable y no tiene níquel para evitar problemas de alergia, su mango es antideslizante y trae consigo una funda higiénica aunque recuerda mantener sus hojas siempre limpias para evitar que pueda infectarse.

Para proteger sus hojas a parte de su funda vienen con un capuchón de seguridad del mismo material para garantizar la higiene y proteger las hojas después del uso. Son las favoritas entre los usuarios de Amazon por lo que si estás barajando opciones estas tijeras de bebé de Chicco es una gran adquisición para las uñas de tu bebé.

Productos para las curas del ombligo del bebé

Por ultimo te dejaremos los artículos que necesitarás para realizar las curas del muñón del cordón umbilical y que su ombliguito sane bien.

El muñón debe secarse y caer cuando el bebé tiene de 5 a 15 días de edad. Debes mantenerlo limpio con gasas y agua solamente. No pongas una tina con agua hasta que el muñón haya caído. Deja que el muñón se caiga solo, nunca tires de él y vigila que no se infecte, esto no ocurre con frecuencia, pero si sucede la infección puede diseminarse con rapidez.

Los signos de una infección local en el muñón incluyen:

Secreción amarillenta y mal oliente del muñón

Enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad de la piel alrededor del muñón

Si la infección es grave sufrirá los siguientes síntomas:

Alimentación deficiente

Fiebre de 100.4°F (38°C) o superior

Letargo

Tono muscular deficiente y flácido

Si esto sucede debes ponerte en contacto inmediatamente con el proveedor de atención médica de su bebé. Los bebés con un cordón umbilical infectado suelen ser hospitalizados de inmediato para cumplir tratamiento. Este suele consistir en antibióticos por vía endovenosa y una correcta hidratación.

Por otro lado si tu bebé sufre de alguna magulladura, arañazo o corte ligero en alguna parte de su cuerpecito debes tratarlo con alcohol 70º y este también puede utilizarse para el cuidado del ombligo del recién nacido, hasta la caída del cordón umbilical. Para hacer las curas de cualquiera de las zonas del pequeño debes utilizar siempre gasas estériles.

Gasas estériles premium JFA medical

Alcohol 70º Kern Pharma

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.