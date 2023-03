Qué llevar en la maleta del hospital el día del parto: los imprescindibles para el bebé y para ti

Cuando el día del parto se va aproximando es muy importante que centremos nuestras energías en los cambios a los que que se va a someter nuestro cuerpo, hogar y vida en general, todo será diferente. Por lo que preparar bien una maleta para la madre y el bebé es una buena forma de empezar, y tenerla lista, algo menos de lo que preocuparte.

Si no sabes como comenzar con esta tarea, estás de suerte, te ayudaremos a conocer todo lo que necesitas para que no se te olvide nada. Tener todo listo un par de semanas antes del nacimiento te aportará mucha tranquilidad y te facilitará el poder añadir esas pequeñas pinceladas para que todo sea perfecto en vuestro gran día.

Aún con cesárea o inducción, nadie sabe el día exacto del nacimiento por lo que hay que ser precavidos para que no nos pille el toro. Dependiendo de si el parto va a ser en un hospital público o clínica privada, tendrás que llevar menos o más cosas, empezamos esta lista de imprescindibles, o estas listas, ya que la diferenciaremos en dos diferentes para que sea más fácil: ya que si en vez de hacer una maleta conjunta, haces una para ti y otra para el bebé será menos engorroso.

Imprescindibles para mamá el día del parto

Algunas de estas cosas ya las tendrás en casa pero en nuestra lista te recordaremos todo lo necesario y si te falta algo te proporcionamos los mejores artículos calidad/ precio de Amazon que llegarán en pocos días a tu hogar, para que el tiempo no sea un problema.

A parte de los siguientes productos te recordamos que debes llevar preparada la documentación e infoes médicos: la cartilla de embarazada, última analítica, informes (el de la anestesia sobre todo para la epidural…), DNI y el libro de familia para el registro de tu pequeño.

Es natural que en el proceso del parto se te escapen algunas heces, aunque no pase siempre es algo con lo que debes contar. Los médicos están bastante acostumbrados a esta situación por lo que no debería avergonzarte pero si te da cierto reparo no te preocupes, ya que si tienes tiempo puedes ponerte un microenema y así vaciar todo aquello que no quieres que salga a la luz en el momento que estés apretando.

El microenema de Aquilea Lax hará efecto en tan solo 15 minutos y está compuesto de ingredientes naturales muy efectivos como Manzanilla, Malva y Glicerol. Vienen seis unidades y si eres de las que le cuesta ir al baño puedes colocarte dos simultáneamente para ayudar a defecar. De todas formas, no te preocupes ya que es algo totalmente normal.

Son más higiénicas que las convencionales de tela que puedas tener en casa ya que al ser de usar y tirar no tendrás que preocuparte de guardarlas o de tener que estropear las tuyas personales. También te recomendamos que las sigas usando en el post parto durante un tiempo ya que o si no vas a estar todo el día poniendo lavadoras y no es agradable.

Las braguitas de algodón desechables de la marca One-Wear son muy suaves, cómodas y ligeras, las recomiendan para el hospital y están muy bien valoradas entre los usuarios de Amazon. Es una gran alternativa ya que por un precio económico tendrás un lote de cinco braguitas para que no te quedes sin ninguna.

Es importante que queden ajustados, además lo más apropiado es comprarlos con tiempo ya que deben abrirse un poco para darle el pecho y necesitarás que tengan la pinza para sacarlo fácilmente.

Los sujetadores de la marca HBselect aportan seguridad a la vez que comodidad, están disponibles en multitud de colores y tallas. Puedes comprarlos en packs de dos o de tres sujetadores de lactancia, no tienen aros y están compuestos de un 90% de fibra poliamida y un 10% de elastan, consiguiendo que sean transpirables y pudiendo usarlos en cualquier época del año.

El cierre es de gancho y no tienen costuras, cuenta con almohadillas removibles, las correas de los hombros son desmontables y de longitud ajustable para poder cruzarlas en forma de X o dejarlas en U. Además las hebillas de apertura frontal se pueden desatar del sujetador para dar el pecho de tu bebé en cualquier momento. Este producto es una de las mejores alternativas y tienen gran aceptación entre los usuarios que lo han adquirido por lo que si todavía no tienes este tipo de sujetadores o no sabes cual sería una buena opción, estos sujetadores de lactancia de la marca HBselect se van a convertir en tus mejores amigos.

En algunos hospitales te los dan pero en otros no y ante la duda es mejor llevar un par de ellos. La mejor opción es comprarlos en vez de usar los que tengas en casa ya que quizás te importe más que pasen a mejor vida que los escogidos para el parto.

Los camisones de premamá de Bellivalini tienen catorce diseños disponibles y tallas que van desde la S hasta la XXL. La parte posterior es mas larga que la anterior para hacerlo más estético y los cierres de presión te garantizarán la comodidad, seguridad y un fácil acceso al pecho durante la lactancia, a demás hará que te sea más fácil quitarte y ponerte el camisón en el hospital y su diseño holgado lo harán ideal para los últimos meses de embarazo.

Son muy agradables al tacto ya que están compuestos por un 98% de algodón natural, son transpirables y de alta calidad. Estos camisones abiertos por la parte delantera te van a encantar y van a hacer tu paso por el hospital mucho más agradable. Es el más vendido de Amazon y una buena opción a muy buen precio.

Evita el calzado que haya que abrochar o que cueste ponerse ya que necesitarás un ayudante cada vez que quieras calzarte al no poderte agachar. Lo más apropiado sería llevar unas zapatillas de andar por casa calentitas que tengan apertura por detrás como las chanclas.

Las zapatillas de Kuako, son súper bonitas y cumplen perfectamente este cometido. Están forradas en su interior con tela de borrego haciéndolas cálidas y confortables, a demás no tienen cordones por lo que será tremendamente calzarte y descalzarte con ellas. Son planas y no tienen ningún tipo de tacón, su suela es muy resistente y están disponibles en nueve colores diferentes y tallan desde el 36 hasta el 43 para que encuentres las que más te gusten.

Seguro que tienes muchos de estos en casa y los agradecerás en la sala del paritorio ya que suele hacer bastante frio, que menos que llevar los pies calentitos. Si por lo que sea necesitas más calcetines o te hace ilusión tener los más calentitos y esponjosos de Amazon, los packs de 5 calcetines de la marca Hocerlu no solo te ofrece una selección de colores preciosa si no que es el calcetín con el que todo pie sueña.

Están hechos de telas polares de primera calidad, que son cálidas y confortables. Su interior suave y esponjoso, a demás el puño alto elástico de los calcetines no comprimirán tus piernas. Son como andar sobre una manta gruesa, están sometidos a un proceso de "anudado" cosa que los calcetines comunes no tienen, consiguiendo que no pierda pelusas fácilmente. Estos calcetines son los mejores de Amazon, compra ya el pack de calcetines de Hocerlu.

Necesitarás un neceser grande con varios compartimentos y en el que sea fácil encontrar cualquier cosa ya que en el tendrás que llevar tu gel de ducha, champú, secador o plancha (si usas) ,cepillo y pasta de dientes a parte de tus cremas para la piel y maquillaje entre otros básicos de higiene y belleza.

Tras contemplar varias opciones en Amazon el neceser de la marca Narway nos a parecido una opción perfecta ya que es bonito y practico en proporciones iguales. Tienen muchos diseños diferentes, es resistente y con multitud de compartimentos.

Cuentan con dos tamaños disponibles (largo y medio) para poder llevar todo lo que necesites dentro de un mismo neceser, no es voluminoso por lo que no ocupará mucho espacio en tu maleta. Esta marca tiene mucho cuidado en los detalles por lo que este neceser es ideal para esta clase de situaciones ya que no solo es precioso si no que te será mas sencillo encontrar cualquier cosa.

Los discos de lactancia te ayudarán a evitar las manchas o la humedad producida por las perdidas de leche que puede sufrir el pecho ayudándote también a que se sequen correctamente y protegerá tus pezones de roces desagradables ya que en este estado se encuentran más sensible de lo habitual.

Es uno de los accesorios más útiles para las mamas tanto para los días previos al parto como para el post-parto si piensas amamantar a tu pequeño. Existen muchos tipos de discos de lactancia pero sin duda los más cómodos son los desechables, ya que no tienes que ir lavándolos continuamente. Están confeccionados en diferentes materiales, entre ellos celulosa, fibras sintéticas de polipropileno o algodón y tienen una gran capacidad de absorción.

Los nuevos discos absorbentes desechables Philips Avent tan solo tienen 2 mm de grosor y disponen de dos bandas adhesivas para mantener los discos en su sitio, su material ultra-absorbente cuenta con un núcleo de triple capa que evitará cualquier perdida. Tiene un diseño nido y son transpirable. Tienen un precio económico y son de los más vendidos por Amazon, cada lote contiene unos 60 discos pudiendo disponer de ellos durante mucho tiempo.

Algunas cosas que tampoco debes olvidar

A parte de los artículos anteriores es importante que no se te olvide el cargador del móvil ya que tu teléfono va a echar fuego cuando tengas a tu pequeño a demás recuerda que con el puedes guardar hermosos recuerdos en forma de videos y fotografías.

Además también puedes llevar chándal u otras prendas que te hagan sentir más cómoda y otros efectos personales para entretenerte si lo necesitas, como libros, cascos de música o el portátil. Recuerda también no olvidar llevar un conjunto especial y calzado cómodo para el día que te den el alta, los vestidos sueltos y largos son una gran opción para ser combinados con zapatillas deportivas.

Imprescindibles para tu bebé en sus primeros días

Como comentamos anteriormente, que separes los necesarios de tu bebé de los tuyos en maletas diferentes es recomendable para que así sea más fácil encontrar lo que necesite tu pequeño en cada momento.

Recuerda que para la estancia de tu bebé en el hospital necesitarás artículos de higiene (los cuales a veces te proporciona el propio hospital pero ante la duda es mejor que los lleves). Necesitarás pañales, ropita cómoda de recién nacido y un arrullo.

Para facilitar el primer día de su nacimiento te aconsejamos que lleves una bolsa a parte con lo primero que le pondrás a tu hijo (pañal, pijama, gorro y calcetines).

En la maleta intenta organizar las prendas separadas por días para tener a mano los conjuntos que llevará hasta que salgáis del hospital, esta ropa debe ser lavada previamente con jabón neutro para evitar que su piel se resienta o padezca algún sarpullido.

Este bolso de la marca Welltop no solo esta genial para llevar todo lo que tu pequeño o pequeña necesitará si no que también te será muy útil para cualquier viaje ya que el tamaño es compatible con los vuelos.

Dentro de un mismo bolso tendrás varios tamaños posibles dependiendo de la capacidad que utilices, es plegable gracias a la cremallera con la que cuenta en la parte inferior. Pesan muy poco, es resistente pudiendo soportar hasta 20 kilos de capacidad y tiene multitud de secciones para que puedas organizarlo todo de forma ordenada.

Disponen de siete colores diferentes para que puedas escoger el que más te guste y cuenta con dos asas en la parte posterior para colocarlo encima de tu maleta evitando que se caiga, se agarra a la perfección. Esta bolsa de lona tiene algunos departamentos impermeables para que puedas guardar toallas mojadas u otros utensilios sin temer a que todo acabe mojado por un descuido. Esta bolsa para tu bebé de la marca Welltop tiene un diseño moderno ideal para cualquier ocasión y es una gran compra, seguro que la utilizarás mucho.

Este neceser cuenta con 9 piezas para que no tengas que preocuparte de buscar todo lo necesario de forma individual. Entre los diferentes utensilios cuenta con un corta uñas, termómetro, cepillos y peines entre otros imprescindibles.

La higiene es esencial para garantizar el desarrollo adecuado y la comodidad del bebé, este neceser con accesorios de la marca Tommee Tippee también te servirá para cuando sea la hora de matricularlo en la guardería o para cualquier viaje que tengáis programado en el futuro.

Es de muy buena calidad y uno de los productos (con estas características) más vendido de Amazon por lo que si todavía no tienes un neceser de aseo para tu pequeño con este articulo podrás despreocuparte tener que buscar todo lo que necesitará para su día a día.

Peleles y bodies para recién nacido

Es importante que lleves varios bodies de repuesto ¡si eres mamá primeriza esto lo habrás escuchado hasta la saciedad!La ropita que utilizará tu bebé es de las cosas que más ilusión nos hace comprar por lo que te proporcionamos una pequeña selección de los packs más vendidos de Amazon para que tu pequeño este guapo desde el primer día.

Tienes disponibles tres combinaciones diferentes para que elijas la que más te guste. Con estos peleles no necesitará usar calcetines ya que son completos, los cierres con cremallera completa prometen cambios fáciles y dispone de una solapa de presión para garantizar que este se mantenga cerrado y calentito.

Las tallas disponibles llegan desde bebés prematuros hasta los nueve meses pero recomiendan elegir una talla menos a la que use ya que son amplios.

Tienes disponibles varias combinaciones diferentes y tallas desde prematuro hasta los 24 meses de edad. No debes preocuparte por la calidad de los broches ya que están reforzados y no contienen níquel por lo que son perfectos para usarlos en sus primeros días de vida.

Los estampados son alegres y coloridos a parte les resultarán muy cómodos al estar fabricados únicamente por algodón de la mejor calidad. Los bodies de la marca Simple Joys by Carter's de Amazon proporcionarán a tu pequeño prendas confortables y calentitas a un precio irresistible.

El momento en el que os den el alta y podáis regresar a casa debes estar lista para que tu bebé sea el centro de todas las miradas, es su gran día, muchos miembros de tu familia y amigos acudirán a ver al pequeño a las puertas del hospital por lo que contar con una muda especial para que esté aún más guapo será clave.

Se harán muchas fotos, videos y se generarán recuerdos especiales ese día por lo que este conjunto de una pieza de la marca Puseky es una buena alternativa para que vaya bien protegido del frio.

Te recordamos que la prenda que elijas va a ser un recuerdo para toda la vida por lo que debes decidir bien qué conjunto es el más apropiado, este mono está confeccionado con algodón de la mejor calidad a modo de punto de cruz y su capucha con borrego hacen que el traje de tu bebé sea adorable y calentito. Tienes varias opciones tanto para niño como para niña pero esta es nuestra favorita.

El día que tu bebé nazca debes tener en cuenta que todo lo que sean prendas de abrigo van a ser muy útiles para el ya que suelen ser bastante vulnerables al frio, los gorritos y manoplas son tan importantes como un buen pijama o cualquier otra prenda de vestir.

Este conjunto de dos pares de manoplas y gorritos de algodón de la marca One Enjoy son los más vendidos de Amazon, su calidad y sobre todo su precio lo convierten en una gran compra. Tienen un estampado unisex y disponen de tallas desde los cero meses hasta el año de edad.

Disponer de un carro de bebé con capazo, es importante cuando salgáis del hospital y si vas a volver en coche necesitarás también el punto cero porque muchos hospitales no te dejarán abandonar la estancia si no es con su silla ajustable para tu vehículo.

Este carro de bebé de la marca Kiduku es tres en uno, perfecto para recién nacidos y aguanta un peso de hasta 13 kilos. Lo tienes disponible en siete colores diferentes para que elijas el que más de adapte a ti a demás trae funda protectora extraíble y manillar con protector de piel sintética para los días fríos, un organizador trasero con compartimentos, portavasos lateral, un gran bolso con cambiador, almacenamiento para comida y juguetes, capazo extraíble, cubierta protectora para la lluvia, mosquitera y una correa de seguridad. Todo lo que necesita tu coche de bebé en una única compra.

Este carro de bebé de la marca Kiduku sin duda es una alternativa perfecta a la vez de versátil y muy elegante.

*En calidad de afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.