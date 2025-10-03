Juegos que dominan 2025: Tendencias, éxitos y lo que no te puedes perder

El año 2025 está siendo uno de los más dinámicos en el mundo del videojuego: no solo porque vuelven franquicias clásicas con remakes o spin-offs, sino porque los estudios están apostando fuerte por mecánicas cooperativas, entornos generados proceduralmente, modos roguelike, mundos abiertos más inmersivos, y narrativa cinematográfica que conecta con el jugador. También se nota una tendencia clara hacia híbridos de géneros: juegos que mezclan acción, RPG, supervivencia, exploración, con componentes sociales o competitivos.

Además, la diversidad de plataformas y públicos está más presente que nunca. Hay grandes lanzamientos para consolas de última generación, continuaciones de sagas queridas, pero también indies que sorprenden, modos multijugador que rompen esquemas, y expansiones o DLCs que alargan la vida útil de juegos ya consolidados. En conjunto, la oferta de 2025 combina lo nostálgico, lo innovador y lo espectacular, haciendo que incluso hayamos tenido sorpresas inesperadas.

Por ese mismo motivo, te mostramos una selección de los juegos más de moda tanto para consola como para PC de este 2025.

Elden Ring: Nightreign

Elden Ring

Un spin-off del universo Elden Ring que ha destacado por su modo cooperativo para tres jugadores, aunque también permite jugar solo. Fue lanzado el 30 de mayo de 2025 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

El juego combina elementos roguelike con exploración en un mundo generado proceduralmente (Limveld, versión alternativa de Limgrave), retos diarios con ciclos día-noche, mapas que se reducen con el tiempo hasta enfrentarte a jefes finales, y distintos personajes (“Nightfarers”) con habilidades propias. Ha vendido millones de copias y ha recibido reseñas mayoritariamente positivas.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid

Este es un remake del clásico Metal Gear Solid 3: Snake Eater, lanzado el 28 de agosto de 2025 para PS5, Windows y Xbox Series X|S. Konami lo ha adaptado con gráficos modernos, mejoras técnicas, y algunos modos extra.

Lo que lo hace destacar es cómo combina la nostalgia del original con mejoras modernas: mejoras visuales, mecánicas refinadas, modos que revitalizan la jugabilidad de sigilo, supervivencia e infiltración, así como ciertos extras que atraen tanto a los fans de toda la vida como a quienes lo juegan por primera vez.

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy

Continuación de la saga de remakes de Final Fantasy VII, Rebirth ha sido ampliamente comentado por su narrativa, su mundo más abierto en comparación con entregas anteriores, y también por lo ambicioso de sus mecánicas de combate, misiones secundarias y presentación audiovisual.

Los jugadores destacan el fuerte componente emocional de los personajes, la riqueza del lore y las cinemáticas, aunque hay críticas sobre la dificultad en algunas secciones del late-game y la repetición de ciertas mecánicas secundarias. Aun así, se ha convertido en uno de los pilares del año por su influencia y porque eleva las expectativas de lo que puede hacer un RPG moderno.

Assassin’s Creed: Shadows

Assasin's Creed Shadows

Este título se ha convertido en uno de los más exitosos de 2025, siendo el juego nuevo más vendido en Europa hasta ahora. La saga Assassin’s Creed ha logrado reinventarse una vez más con esta entrega, manteniendo su mezcla de historia, sigilo, acción y ambientaciones variadas, y captando tanto a los fans de siempre como a nuevos jugadores.

Además de su éxito comercial, se destaca por su recepción crítica y la manera en que ha generado expectación: batió récords de jugadores simultáneos en Steam al momento de su lanzamiento, y se convirtió en un punto de referencia para estimar lo que una franquicia grande puede hacer cuando apuesta por calidad técnica, narrativa y exploración.

Wwe 2K25

WWE

El entrañable del género de deportes/espectáculo, este año WWE 2K25 atrajo atención por sus mejoras técnicas, por la inclusión de modos nuevos (o renovados) y por su lanzamiento en plataformas tanto de nueva generación como de última generación.

Además, ha sido apreciado por los fans de la lucha libre digital por ofrecer contenido actualizado de la WWE, atletas reales, variedad de modos, y mejoras visuales que hacen que se sienta más pulido que versiones anteriores. No es un juego para todos, pero para quienes siguen la saga o disfrutan de la competición/espectáculo, ha sido una opción fuerte en 2025.

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds

Una entrega de la famosa saga Monster Hunter que ha sido muy esperada por los fans. Su enfoque en la caza de criaturas enormes, recolección, construcción de equipo, cooperación multijugador, sigue siendo su gran atractivo.

Además, esta versión incorpora mejoras en el rendimiento, entornos más grandes, más variedad de monstruos, más opciones tácticas, lo que la hace muy atractiva tanto para quienes ya conocen la saga como para nuevos jugadores que buscan acción cooperativa intensa y desafío.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy

El juego ambientado en el mundo mágico de Harry Potter ha sido muy popular en 2025, manteniéndose en los rankings de ventas. Ofrece a los jugadores explorar Hogwarts, seguir su propio camino como estudiante de magia, asistir a clases, descubrir secretos, enfrentarse a criaturas mágicas… todo con un gran despliegue visual.

También llama la atención cómo la experiencia equilibrada entre historia, aventuras secundarias, exploración y libertad le da un atractivo para diferentes públicos: fans del universo, jugadores exploradores, quienes disfrutan prácticar magia dentro de un mundo abierto bien diseñado. Eso lo ha convertido en uno de los favoritos tanto en PC como en consolas.

Call of Duty: Black Ops 6

Call of duty

Un clásico dentro de los shooters, Black Ops 6 aparece en los rankings de ventas de 2025. Los modos multijugador tradicionales, los modos competitivos, los zombis u otros modos cooperativos siguen siendo un gancho muy fuerte aquí.

Es un juego que funciona bien para quienes disfrutan de partidas rápidas, competitividad online, clanes, actualizaciones frecuentes, eventos especiales. Además, su nombre ya trae expectativas, lo que ayuda a su promoción y visibilidad, manteniéndolo en la conversación de lo más de moda del año.

Mario Kart World

Mari Kart World

Una novedad importante para Nintendo Switch 2, Mario Kart World trae la saga de carreras con karts clásicos a un formato más ambicioso. Introduce elementos nuevos como mundo abierto, técnicas off-road, modos de eliminación, disfraces desbloqueables, lo que le da frescura frente a entregas anteriores.

Además, su estilo accesible, divertido y apto para todos los públicos junto con su componente social (multijugador local y online), lo hacen ideal para jugar en reuniones ya sea en familia o entre amigos. Esto lo convierte en uno de los juegos más comentados de Nintendo en 2025, especialmente para los que tienen el Switch 2.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Otro título que, aunque no es nuevo, mantiene una posición destacada entre los más jugados y vendidos en 2025. Su narrativa, su mundo muy bien construido, los personajes, la ambientación del viejo oeste… todo eso sigue atrayendo tanto a quienes lo juegan por primera vez como a quienes lo vuelven a jugar.

Además, la calidad visual, los diálogos, las misiones secundarias, la exploración, la banda sonora… suman para que sea una experiencia inmersiva que envejece muy bien. Muchos jugadores valoran que aunque han salido juegos nuevos, Red Dead Redemption 2 sigue siendo una referencia en cuanto a atmósfera, profundidad de mundo y emoción narrativa.

