Las BB y CC cream más top para lograr un efecto buena cara al instante

Las BB y CC cream son cosméticos híbridos que protegen y cuidan la piel unificando el tono al instante, es perfecto para nuestra rutina diaria ya que en pocos pasos obtendrás una piel jugosa y saludable previniendo además las manchas.

Al utilizarlas estas tratando varias necesidades en solo un cosmético lo que no solo te ahorrará tiempo sino que también te expondrás a menos ingredientes y formulas que si por ejemplo utilizaras tres cosméticos para tratar el mismo fin. Con ella podrás prescindir del primer y del tratamiento hidratante. Obtén una piel radiante aplicándola sola o bajo tu base de maquillaje favorita.

A la hora de elegir la que mejor se adapte a ti no olvides mirar sus componentes evitando los que contengan tóxicos perjudiciales como oxibenzona ya que pueden irritar. En este articulo solo te recomendaremos aquellas composiciones seguras para garantizar la salud de tu piel.

No caigas en el error de pensar que las BB y CC cream son tratamientos convencionales con color ya que estas únicamente son cremas de hidratación ligera con un toque de maquillaje. A continuación te explicamos las principales características y diferencias entre ambas.

¿Qué es una BB cream y cuales son las mejores alternativas?

Las 'blemish balm cream’ o popularmente llamadas BB cream combinan beneficios para el cuidado de la piel con color. Su cobertura es ligera al igual que su textura. De fácil aplicación cubrirás pequeñas imperfecciones como puntos negros sin dar sensación de estar maquillado, el resultado de las BB cream es el más natural y ligero, unificando sutilmente el tono de la piel aportando efecto piel de bebé. Si tienes la piel con imperfecciones te recomendamos una CC cream.

El objetivo principal de las BB cream es hidratar, mejorar la textura y proteger de los rayos solares. Iluminan, refrescan, suavizan, hidratan, unifican y protegen la piel.

Se popularizaron en Corea del Sur a mediados de los años 80 pero se descubrió en Alemania en la década de los 60 para ayudar a los pacientes a recuperarse de tratamientos con láser y cirugías. En 2011 la tendencia se extendió a Occidente, convirtiéndose en un imprescindible en el tocador de muchas personas.

La BB cream de Erborian está causando furor en TikTok gracias a su nueva fórmula mejorada la cual aporta un efecto 'baby Skin' popularizado por Hailey Bieber que se mantiene intacto durante todo el día. Este cosmético es el favorito de las francesas ya que mejora la piel día a día gracias a su ingrediente principal, el ginseng blanco, un activo coreano que posee la facultad de suavizar la piel tras un uso continuado.

La cobertura es modulable, pudiendo llegara a ser muy alta si aplicamos varias capas pero sin sentirse pesada. Su acción hidratante aporta confort y ayuda a que la BB cream no se cuartee ni se vea afectada. Erborian cuenta con cinco tonalidades que se funden a la perfección para conseguir un acabado segunda piel.

Uno de los best seller de la marca, esta BB cream de Sisley es un tratamiento con color que no solo iguala y potencia la luminosidad del rostro sino que también hidrata, suaviza la textura, combate la polución y lucha contra la formación de radicales libres causantes del envejecimiento prematuro. Es super fácil de aplicar, tal como declara la firma podrás extenderla directamente con la yema de los dedos para un acabado natural o con una brocha o esponja para un look más profesional.

Algunos de sus principales ingredientes son el extracto de lirio blanco, extracto de trigo sarraceno, un cóctel frutal con activos vegetales (ciruela, kiwi y manzano dorado) y acetato de vitamina E, todo lo que tu piel necesita para lucir más bonita y sana cada día.

De las mejores valoradas por los usuarios al tener un factor de protección solar superior a otras marcas y estar especialmente dedicado a aquellos con pieles sensibles, hidratando y aliviando los síntomas.

La fórmula de la BB cream de Bioderma con SPF 30 disminuye y previene de manera biológica las rojeces de la piel y las disimula gracias a su toque de color. Realza el resplandor de tu piel, unifica el tono y alisa para aportar un acabado aterciopelado sin imperfecciones.

Mitad tratamiento mitad maquillaje, esta BB cream tiene mayor cobertura dando un efecto natural satinado. Promete hidratar a la vez que equilibra la piel día tras día, proporcionando un halo de luminosidad y salud.

Entre sus componentes podemos encontrar una infusión de plantas naturales como extracto de semilla de acerola que interviene en la oxigenación de la piel, extracto de reina del prado que restablece la flora de la piel, aloe vera y ácido hialurónoico para hidratar la piel al máximo.

Esta BB cream también nos protegerá del sol con su SPF 25 y el complejo antipolución exclusivo de Clarins compuesto de lámpsana y té blanco lo hace perfecto para utilizarla a diario. De aplicación sencilla y con tres tonalidades distintas (01 la más clara y 03 la más oscura) la BB cream de Clarins se convertirá en tu mejor aliada.

¿Qué es una CC cream y cuales son las mejores alternativas?

La 'color correcting cream' o CC cream se encarga de neutralizar las imperfecciones de la piel mediante colores opuestos en el circulo cromático por lo que si por ejemplo padeces de ojeras moradas una CC cream con tonalidades amelocotonadas será la mejor para ti, por el contrario si tienes acné o rojeces las tonalidades verdosas ayudarán a minimizar dichas imperfecciones. Están formuladas con pigmentos encapsulados que contrarrestan la opacidad y manchas oscuras además de poseer los beneficios de las BB cream.

Existen CC cream que sustituyen a las bases convencionales al tener una textura más cubriente sin proporcionar el resultado artificial de algunas bases de maquillaje.

Habitualmente cuentan con componentes adicionales como el ácido hialurónico, vitaminas B, C y E, Niacinamida... para aportar al rostro la luminosidad característica en las pieles jóvenes con un tratamiento recomendado a partir de los 25 años. La Niacinamida ayuda a exfoliar la piel para reducir el aspecto de las arrugas, al tiempo que las vitaminas C, B y E fortalecen las defensas naturales de la piel que ayudan a retener la hidratación.

Gama de Erborian CC cream

Las CC cream mas famosas, no es para menos ya que ofrece unos resultados y beneficios increíbles. Estos tratamientos han causando furor en internet siendo numero uno en ventas de Amazon.

La gama de Erborian combina tradición con tecnología, una formula de origen natural compuesta de frutas, hierbas y plantas comunes en el territorio coreano. Su activo estrella es la centella asiática de efectos cicatrizantes y antioxidantes que calman la piel, regulan los lípidos y aumentan la producción de colágeno. La OMS recomienda su uso para tratar enfermedades cutáneas.

Los pigmentos encapsulados se adaptan perfectamente al tono de tu piel, aliviando los síntomas de cansancio, pequeñas rojeces y arrugas. Con su larga duración aporta hidratación, elasticidad y luminosidad. La aplicación es cómoda y sencilla, tan solo tendrás que extender de manera una uniforme una pequeña cantidad con la yema de los dedos.

Erborian CC cream tiene la finalidad de paliar los efectos del paso del tiempo, siendo rico en antioxidantes y aportando una hidratación optima en la piel. Un producto de alta gama regido por la regulación Europea con precio económico.

Corrector de alta definición indicado para corregir rojeces. Su textura ultra fina mejora la firmeza y elasticidad.

A primera vista parece verde pero tras aplicarla en el rostro se adapta al tono centrándose en atenuar las rojeces, gracias a la centella asiática aumenta la luminosidad protegiendo e hidratando la piel.

Si padeces de un tono de piel apagado esta combinación de pigmentos violetas actúan inmediatamente dando un toque de luminosidad y dejando la piel visiblemente más bonita y radiante.

Sus microperlas reflejan la luz y el extracto de regaliz le aporta propiedades antioxidantes además está enriquecida con centella asiática, glicerina y vitamina . Como todas las Erborian CC Cremé , Dull Correct te protege del sol con FPS 25.

Si quieres mantener tu piel joven con un extra de hidratación esta CC cream es perfecta para ti, su principal ingrediente es la centella asiática, componente que contienen otros productos de la marca pero en Erborian CC Scentella se encuentra en mayor proporción. Es una opción bastante completa, perfecta para quienes desean mejorar el cutis, reduciendo la aparición de lineas finas y arrugas.

Con su fórmula ayuda a proporcionar un brillo natural en la piel al tiempo que protege de los rayos nocivos del sol. Destaca por sus beneficios antioxidantes, cicatrizantes, vasoconstrictores y calmantes además de renovar los tejidos, hidratar y nutrir nuestra piel.

Cuenta con tres tonalidades para que elijas la que más se adapta a tu tono y contiene filtro FPS 25, asimismo favorece al rejuvenecimiento de la piel aportándole suavidad y elasticidad. Te dejamos la dirección de Amazon en las que podrás encontrar otras tonalidades, el tono clair para las pieles más blanquitas y caramel para las más oscuras.

Una CC cream a base de agua para aquellos a los que le guste una textura ultra ligera, con su formula refrescante enriquecida con ácido hialurónico unificarás e iluminarás en pocos segundos dando un efecto de piel perfeccionada.

Con protección solar FPS 25 la CC Water nos proporcionará una piel visiblemente más fina, lisa, rellena y fresca reduciendo las lineas de deshidratación y aportando un bonito efecto humectante sin acabado graso. Es ideal cómo crema de cuidado intenso.

Esta gama cuenta con un tono más que la Erborian CC Scentella llamado Chocolat, el cual es perfecto para la piel negra.