Los 10 mejores calefactores portátiles del 2021

Los calefactores portátiles son una solución perfecta para mejorar rápidamente la temperatura de las diferentes estancias de la casa. Son prácticos, los puedes llevar a todas partes sin ninguna dificultad y tienen magníficas prestaciones. Todo ello sin contar con que la mayoría de los aparatos modernos de calefactores también están diseñados para que el consumo de los mismos sea el mínimo, algo que es positivo para nuestra economía y también para el medio ambiente.

Un buen calefactor eléctrico portátil debe reunir ciertas características básicas. Por ejemplo, es importante que el calefactor incluya varios programas o intensidad de temperatura, así como también es importante que el modo de funcionamiento sea sencillo y seguro. Con respecto a este último punto, es un buen valor agregado cuando los calefactores incluyen sistemas de seguridad adicionales, como el apagado automático ante el sobrecalentamiento o el apagado automático si el mismo cambia de la posición adecuada.

Con un diseño práctico y funcional, este calefactor portátil tiene magníficas prestaciones, comenzando por el diseño de batería que garantiza el mejor funcionamiento en lo que se refiere a energía de la habitación e intercambio de energía. Por otro lado, una ventaja de este calefactor es que tiene tres niveles de potencia, solo debes seleccionar el que mejor se adapte a lo que necesitas en ese momento o al tamaño de la estancia, considerando que el poder de acción de este calefactor es de sesenta metros cúbicos.

Esta opción de Cecotec es una de las mejores, especialmente si estás buscando un calefactor portátil bajo consumo. ¿Otras ventajas? Es un aparato potente y eficiente, por lo que calienta con rapidez las diferentes estancias de la casa. Tiene un magnífico diseño que facilita su uso, especialmente por la pantalla LED. En esa pantalla puedes configurar el temporizador y seleccionar alguno de los programas pre establecidos. Es una alternativa con gran relación calidad precio.

Si quieres un calefactor portátil pequeño, potente y funcional, definitivamente debes considerar esta alternativa de Rowenta. Si bien lo puedes colocar en cualquier estancia, está especialmente diseñado para habitaciones pequeñas como los baños, y es que además es resistente a la humedad y a las salpicaduras. Otras de sus mejores características son su diseño moderno, facilidad de uso y los tres niveles de potencia. Por otro lado, el filtro se puede lavar, lo que resulta de gran utilidad para que el aparato sea más útil por mucho más tiempo.

Con siete modos de funcionamiento, este calefactor no deja de sorprender ni un solo momento. De hecho, entre esos sistemas de funcionamiento, se destaca el modo ECO, ideal para tener una temperatura agradable y al mismo tiempo no consumir tanto. Así mismo, es un calefactor muy potente, aunque lo mejor es lo rápido que alcanza la temperatura deseas y cómo después la mantiene por mucho más tiempo. Es importante destacar que la temperatura se ajusta entre los quince y treinta grados.

Otra excelente alternativa de un calefactor portátil sin cables, es este modelo de Delonghi, que se destaca, entre otras cosas por tener un diseño moderno y ligero, ideal para llevar a cualquier lugar con total comodidad. Es apto para habitaciones de hasta 55 metros cuadrados. Adicional a lo anterior, es un calefactor sumamente potente, característica de vital importancia para calentar las estancias con rapidez. Además, incorpora función de autoregulación, por lo que después de alcanzar la temperatura deseada, mantiene la misma por más tiempo de forma estable.

Si quieres un calefactor portátil potente y cómodo, definitivamente debes considerar esta alternativa que incluye un práctico mando a distancia. Además, es de bajo consumo e incorpora todas las características necesarias de seguridad. Además del mando a distancia, incluye un práctico temporizador. Solo debes seleccionar el nivel de potencia deseado y colocarlo en estancias aisladas para que cumpla con su función rápidamente. Tiene, sin duda alguna, gran relación calidad precio.

Este modelo de Rowenta tiene todo lo que necesitas y mucho más en un calefactor eléctrico portátil. ¿Las razones? Es potente, incluye varios programas predeterminados e incluso una opción anti heladas, perfecto para calentar estancias sin bajas de los cero grados. En lo que se refiere a sus prestaciones, este calefactor tiene una potencia máxima de 2000W, la cual puede regularse fácilmente en dos posiciones. Una para un calentamiento más rápido y la otra para un menor consumo.

Este calefactor portátil Orbegozo tiene un emisor térmico de aluminio y un sistema de calefacción que no solo es sumamente efectivo para calentar las diferentes habitaciones, sino que además es respetuoso con el medio ambiente. Todo ello sin contar con que incluye una práctica función como son las anti heladas. Una ventaja de esta alternativa es que no reseca el ambiente, además de que no requiere un gran procedimiento para la instalación. Tiene varios modos de funciones, además de la función anti heladas. Los otros dos modos disponibles son confort y económico, solo debes seleccionar el que mejor se adapta a lo que necesitas.

Esta opción de Cecotec resalta por su diseño moderno y también por su facilidad de uso. De hecho, incluye unas prácticas ruedas, por lo que es muy sencillo trasladarlo por toda la casa. En lo que se refiere a sus prestaciones específicas, es una opción ideal para calentar estancias de hasta quince metros cuadrados, por lo que también puedes utilizarlo en el baño, pero siempre con cuidado de no mojarlo. Tiene control táctil y tres modos de funcionamiento.

Las características que definen a este calefactor portátil son la potencia y la practicidad. Por un lado, tiene un diseño cómodo con ruedas para trasladarlo a cualquier parte de forma rápida y sencilla. Por el otro lado, ofrece un buen nivel de potencia, por lo que calienta con rapidez las estancias y lo mejor es que el nivel de ruido es realmente bajo. Sin duda alguna, es otra opción con una gran relación calidad precio.

Con cualquiera de estas 10 opciones te despedirás para siempre del frío y disfrutarás de estancias más cómodas y sin gastar tanto.