Disfruta de la belleza que te regala Andalucía con los mejores tours y excursiones de un día

Desde su gastronomía y gente hasta su característica diversidad paisajística, cultura o fanatismo deportivo Andalucía es toda una joya reconocida a nivel mundial. Esta comunidad te ofrece tantas alternativas turísticas que es difícil no enamorarse, aquel que viene repite y no es para menos ya que en tan solo una visita no da tiempo a exprimir todas las experiencias que brinda el sur de España.

Zona de artistas y eruditos, el folclore y la alegría inundan sus calles a diario, factor imprescindible para que Andalucía luzca como un lugar único, repleto de fiestas populares y tradiciones que perduran en el tiempo.

Sus playas de ensueño, montañas nevadas, riqueza rural o grandes tesoros históricos y monumentales son algunas de las panorámicas que podrás disfrutar en Andalucía. A continuación te ofrecemos una lista con los tours de un día mejor valorados y contratados en Civitatis para que disfrutes de unas vacaciones inolvidables.

La ruta del Caminito del Rey es una actividad imprescindible si te encuentras en la provincia de Málaga ya que se trata de una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, no apta para aquellos que padezcan de vértigo.

Desde el punto de encuentro que indica la web de Civitatis pondréis rumbo a los parajes del interior de la provincia. Durante el trayecto atravesareis la Sierra de Alcaparaín, reconocida por sus extensas plantaciones de naranjos y varios pueblos blancos muy característicos en Andalucía.

Para estirar las piernas y picar algo o simplemente disfrutar de uno de estos pueblos por vuestra cuenta realizareis una parada en Ardales, tras este descanso ¡empieza lo bueno!

No queremos hacer spoilers pero estamos seguros de que esta actividad ofrecida por Civitatis te va a encantar, no solo por sus increíbles vistas desde lo alto sino por su curiosa historia y las preciosas fotos que podrás llevarte de recuerdo contigo para no olvidar esta divertida ruta de senderismo.

La Alhambra es el monumento más visitado del país, una joya nacional de la que disfrutar si te encuentras en Andalucía.

Esta visita comienza en Sevilla, junto a un guía que (en español e inglés) dirigirá la excursión y ofrecerá todos los datos relevantes durante el trayecto hacia la cuna del arte nazarí.

La Alhambra fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1984 pero no solo contentos con ello en 2007 se proclamo como una de las siete maravillas del mundo moderno al ser el mayor símbolo del reinado de los nazaríes en Andalucía.

Durante el recorrido de cuatro horas explorareis este hipnótico palacio y sus alrededores conociendo su intrincada estructura y las peculiaridades de cada estancia. Descubre todas las maravillas de la Alhambra con Civitatis.

Conoce Nerja y dos de los pueblos más bonitos de Málaga, disfruta de su costa y montañas en un día cargado de belleza.

La primera parada se encuentra a 45 minutos de Málaga, en el mirador del Bendito en Nerja. La panorámica ofrece una belleza sin igual en la que podremos observar desde lo alto la playa Carabeillo y del mar de Alborán. En esta ruta también visitareis las zonas más relevantes de Nerja como la cala Calahonda, la iglesia de El Salvador y la playa del Salón.

Una vez finalizado pondréis rumbo a Frigiliana en la que se encuentra el Palacio de los Condes, tras visitarlo paseareis por su casco antiguo y os contarán todo sobre uno de sus grandes manjares: la miel de caña.

La ultima parada de esta excursión ofrecida por Civitatis será El Acebuchal. ¿Sabias que este pueblo cayo en el olvido en la Guerra Civil? Descubre todos los detalles de este misterio en una visita que sin duda se tatuará en tu retina.

Junto con Sevilla y Granada, Córdoba es una de las ciudades más bonitas de toda Andalucía y su gastronomía con el famoso salmorejo cordobés (entre otros excelentes platos), se posiciona como una de las cocina más reconocidas a nivel nacional.

Saldréis en autobús desde Sevilla y tras una breve parada en Carmona, característico pueblo blanco de la provincia, llegareis a Córdoba, una de las 15 ciudades españolas con el privilegio de estar declarada Patrimonio de la Humanidad por su gran belleza y riqueza monumental.

Paseareis por su casco antiguo visitando zonas relevantes como el Puente Romano, la antigua Judería, las Caballerizas Reales y la Sinagoga (la cual permanece cerrada los lunes). Antes de terminar el itinerario de mañana os dirigiréis hacia algunos de sus patios repletos de flores y color para disfrutar de su tranquilidad y porque no, tomar algunas fotos.

Dispondréis de tiempo libre para almorzar y realizar compras, finalmente por la tarde visitareis de forma guiada el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Una vez concluido el recorrido emprenderéis vuestro regreso, llegando sobre las siete de la tarde a la capital andaluza.

Esta excursión te ofrece dos modalidades, pudiendo decidir desde la web la ruta que más te interese. Por un lado puedes decantarte por la combinación de Lanjarón, Pórtugos, Capileira y Pampaneira; por otro lado, la segunda alternativa se compone por Trevélez, Pampaneira y Pórtugos.

Las dos están muy bien valoradas entre los usuarios de Civitatis y comienzan en la plaza de las Descalzas a la hora que indique la reserva. La actividad se realiza en autobús junto a un guía que os irá contando todas las curiosidades sobre su historia e infraestructuras.

Además si eliges la segunda opción tendrás incluida una degustación de uno de los productos estrellas tras la visita al secadero de la Alpujarra Granadina, el jamón alpujarreño.

Sierra Nevada es una de las joyas con las que está bendecida Granada, desde hace siglos los visitantes se han cautivado al ver sus escarpadas cumbres blancas, por lo que esta excursión es un imprescindible para nuestra lista.

El guía os recogerá en la Plaza de las Descalzas junto a un transporte climatizado y os dirigiréis hacia uno de los espacios montañosos más bonitos de las Cordilleras Béticas.

Para conocer un poco sobre esta majestuosa obra de la naturaleza, la cual se extiende desde Granada hasta Almería realizareis una ruta guiada por Sierra Nevada, pudiendo observar desde la distancia algunas de las elevaciones más destacadas como los picos Mulhacén y Veleta.

El recorrido por su entorno natural declarado Reserva de la Biosfera os permitirá conocer su fauna y flora, además tendréis la oportunidad de ver y hasta de tocar la nieve que se forma a casi 2500 metros de altitud, la cual se mantiene intacta incluso en verano. Una experiencia que merece la pena que podrás contratar desde Civitatis.

Los pueblos blancos son un símbolo en las tierras andaluzas, estos se alzan entre las montañas, bosques, sierras e incluso el mar para darnos estampas imposibles de comparar con otros lugares del planeta.

Con esta excursión ofrecida por Civitatis tendréis la oportunidad de visitar los pueblos más pintorescos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. Entre ellos destacamos Zahara de la Sierra (una de las zonas más bonitas de Cádiz), Grazalema (lugar con mayor pluviosidad de España) y como no Ronda, que con su icónico Puente Nuevo consigue infinidad de turistas al año. Este puente está construido sobre una garganta que supera los 100 metros de profundidad.

La excursión comienza en Sevilla a la cual regresareis tras finalizar la actividad, todo ello en autobús y acompañados de un guía bilingüe.

Sevilla cuenta con infinidad de historía y su rastro ha dejado en la metrópoli un gran número de monumentos de distintas culturas y épocas. Por lo que sí, a unos escasos diez minutos de la capital podremos disfrutar de Itálica, una pequeña Roma repleta de construcciones características de la antigua Roma como termas, teatro, anfiteatro, acueductos y mucho más.

Esta fue la ciudad natal de Trajano, el primer emperador romano nacido fuera de Italia por lo que si quieres saber lo que esconden sus ruinas, en esta excursión de Civitatis podrás pasear y conocer el contexto histórico de la época.

Este tour cuenta con varias posibilidades las cuales podrás contratar desde Civitatis según tus intereses, todas son buenas opciones en las que prima la tranquilidad con paisajes repletos de vida en los que poder desconectar. Podrás admirar la flora y fauna local y conocer los lugares donde rodaba sus documentales el célebre Félix Rodríguez de la Fuente.

Todas las excursiones tienen su punto de encuentro en la plaza de la Constitución de Cazorla y una vez terminada la actividad regresareis al mismo lugar.

Tour por Poyos de la Mesa y Nava de San Pedro

Si te gusta el senderismo y la naturaleza, saldrás muy satisfecho de esta ruta ya que recorreréis unos 90 kilómetros del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (combinando vehículo y a pie) haciendo varias paradas para visitar sus miradores más famosos.

A lo largo de la ruta el guía se centrará en hablaros de la flora repleta de pinos, majuelos, enebros y sabinas además de la fauna local con cabras montesas y muflones entre otros animales típicos del parque.

Tour por el valle del río Borosa y la Cerrada de Elías

En esta ruta de 100 kilómetros seguiréis el cauce del río Borosa para admirar los increíbles arroyos y cascadas del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. El guía os dará a elegir si queréis visitar la Cerrada de Elías, a la que podréis llegar recorriendo una pequeña ruta de 1,2 kilómetros.

Tour por Los Lagos

Esta modalidad de realiza en 4x4, os dirigiréis hacia Los Lagos, dos auténticas maravillas naturales escondidas entre montañas. Se trata de la Laguna de Valdeazores y el embalse de Aguas Negras. Además os darán la oportunidad de caminar durante unos 45 minutos por el nacimiento del río Borosa o acercaros a la Cascada del Salto de los Órganos.

Tour por el Barranco del río Guadalentín

Al igual que la ruta anterior esta también se realiza en 4x4, viajareis contemplando los hipnóticos paisajes de Los Collados, las Navas del Espino y San Pedro ¿Sabias que fue aquí donde Félix Rodríguez de la Fuente filmó "El Macho Montés"?.

En esta ruta no solo contemplareis la fascinante panorámica que ofrece Sierra Nevada si no que también visitareis zonas como el Estrecho de los Perales y Valdetrillos o el Barranco del Guadalentín.

En esta actividad desde Sevilla te recogerán en tu hotel para ir a Doña Ana, hija de la princesa de Éboli, la cual quedó cautivada por los paisajes que llevan a día de hoy su nombre.

La naturaleza está garantizada, zonas como la Dehesa de Abajo (lugar que alberga la mayor colonia europea de cigüeñas, en ella se grabaron varias escenas de La Isla Mínima) y las marismas del Guadalquivir junto con la aldea del Rocío (visitando la ermita de su venerada virgen del Rocio para la que cada lunes de Pentecostés se realiza una procesión).

Por ultimo recorreréis el Parque Nacional de Doñana, visitando sus palacios. Tras el almuerzo os aproximareis a las dunas de la costa onubense, las más grandes de España y finalizareis la excursión sin no antes acudir a admirar los linces del pinar de El Abalario, un entorno verde de gran riqueza medioambiental.