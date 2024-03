PcComponentes rebaja este potente robot de cocina Moulinex: tecnología exclusiva y accesorios con un 39% de descuento

La gastronomía es un placer para muchas personas que son amantes del buen comer. Nos gusta preparar nuestros platos favoritos, pero también sorprender a los nuestros en las comidas y cenas familiares. Por eso, la mejor opción para conseguirlo, sin importar cuál sea tu nivel, es tener un robot de cocina. ¿Eres experto y disfrutas creando los platos más sofisticados? ¿O no se te da nada bien cocinar, pero no quieres renunciar a comer bien? No importa en qué extremo te encuentres, porque estos dispositivos lo tienen todo para echarte una mano.

Son pequeños electrodomésticos que ya se han convertido en imprescindibles en la mayoría de hogares. Un robot de cocina permite cocinar tantos platos como imagines, porque incorporan infinidad de funciones y varios accesorios para convertirlos en dispositivos súper versátiles. Solo necesitas seguir los pasos de sus libros de recetas y sorprenderte a ti mismo con el resultado. ¿A quién no le gustaría tener un chef en casa?

Si disfrutas de la comida y no quieres renunciar a ningún plato, el robot de cocina MasterChef Gourmet Flex Bowl de Moulinex es todo lo que necesitas. Además de ser un dispositivo de última generación, también tiene un 39% de descuento en PcComponentes. Aprovecha el chollo ¡y llévatelo por menos de 175€!

Comprar en PcComponentes por (279,99) 170,25€

El robot de cocina MasterChef Gourmet Flex Bowl de Moulinex es un dispositivo elegante que ha sabido encontrar muy bien el equilibrio entre la potencia y la delicadeza para preparar tus recetas favoritas.

Tiene un potente motor de 1100 vatios y un bol con una capacidad de 4,6 litros que es perfecto para preparar varias raciones al mismo tiempo. La tecnología exclusiva Flex Whisk es uno de sus puntos fuertes, porque sus varillas alargadas en tres niveles llegan perfectamente al fondo del bol.

Este robot de cocina destaca por incorporar hasta siete accesorios que sirven para absolutamente todo. Desde las varillas Flex Whisk hasta el bol Flex Bowl 3 en 1 o el accesorio Delica'tool para los postres más esponjosos. Pero también es compatible con la mini picadora, la picadora de carne o el exprimidor, entre otros accesorios.

Además de ser un dispositivo muy potente, también tiene ocho velocidades y una función Pulse para batir con suavidad y de manera uniforme. Este robot de cocina es un imprescindible ¡por menos de 175€! Chollazo.