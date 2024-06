Vallecas, territorio fútbol y más

La ficha 'No es fiera para domar'. Ignacio Pato. Altamarea Ediciones. 224 páginas. 19,90 euros

Ocurrieron dos hechos trascendentes el pasado miércoles 29 de mayo. Se cumplieron 571 años de la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos de Mehmet II. Y, a la par, se cumplió otra fecha centenaria. A saber, el 29 de mayo de 1924, en el domicilio de doña Prudencia Priego, viuda de su primer presidente, Julián Huerta, tuvo lugar el acta de fundación de la Agrupación Deportiva El Rayo. Quiere decirse el actual Rayo Vallecano de Madrid, el equipo de la inconfundible franja roja, sólo hermanada estéticamente con la selección nacional del Perú, el Sevilla Atlético y el River Plate argentino (en origen el Rayo vistió uniforme blanco con medias negras y no fue hasta 1949 cuando estrenó la franja roja en la camisola).

Un aviso. Esto no es un libro de fútbol al uso o no va solo sobre fútbol. Si el fútbol-negocio ha destrozado el que fuera el deporte favorito del pueblo de toda condición (el resto del desastre ha venido con el VAR, los especuladores grupos de inversión, los algoritmos para fichar jugadores, los criterios cambiadizos del arbitraje), Ignacio Pato ha escrito toda una glosa de barrio en la que el balón es la excusa perfecta. Es la que vincula al Rayo Vallecano con su señuelo de barrio obrero. Un equipo y una institución curtidos en el esfuerzo, la hermandad entre menestrales y la defensa de los principios constituyentes no escritos que hacen de este club lo que es. Quiere decirse que estamos hablando de algo más que un club, pero a la madrileña y no al modo pancatalán del Barça. Toda la historia del Rayo se resume aquí, con su cronismo deportivo de subidas y bajadas, pero sin olvidar nunca la orla sentimental y hasta etnográfica que han hecho de Vallecas un fortín a salvo –por ahora– de las veleidades del llamado fútbol moderno. Con su piratesca peña Bukaneros al frente, el Rayo destila su viso de barrio de izquierdas y sueña con ser una franquicia del antifascista St. Pauli de Hamburgo (recientemente ascendido a la Bundesliga).

Varios peligros acechan al centenario Rayo. Entre ellos el posible y traumático traslado del estadio hacia el Ensanche de Vallecas, la lucha casi ingénita por evitar descensos y abismos y, también, la conversión de su doctrinario en merchandising de equipo-souvenir para todo aquel que tenga ideología política del lado de la siniestra. Con todo, larga vida al equipo de la franja.