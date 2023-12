Variaciones sobre el Ello

Esta formidable capacidad de abstracción, privativa de nuestra especie, contra lo sostenido por Gray, es la que Vargas escenifica en su vertiente animal, en su faceta instintiva, convertida en un escalofrío que sobrecoge y traspasa al comisario, al otro extremo de lo ocurrido al Zadig de Voltaire, cuyos razonamientos son de una claridad irrestricta. Añadamos que Vargas representa o embute esta forma “irracional” de raciocinio en una disciplina académica, la Historia, donde la ambigüedad, la imprecisión y el mito juegan un papel relevante. De todas las novelas de Adamsberg, acaso sea esta la menos conformada por la erudición histórica. Pero no por una ausencia de ella (los crímenes ocurren cerca de Combourg, cuyo castillo conoció las desdichas del párvulo Chateaubriand, vizconde de lo mismo, donde un fantasma aún pasea, nocturno, su cojera); sino por porque las dos piezas que abren y cierran este puzle, un dolmen y cierta peculiaridad del criminal, se adentran en la niebla mitológica, en la sacra intimidad de la prehistoria y reproducen, de algún modo, el problema ancestral del doble. En tal sentido, la novela menos adamsbergiana de las conocidas, los es, sin embargo, de distinto modo. A última hora, Adamsberg vuelve a sorprendernos con su vaga hechicería, ateniéndose a un viejo recurso de Conan Doyle para resolver el crimen: usando de la horma folletinesca, el comisario completará una información solo disponible parcialmente. Entonces la fantasmagoría dará paso a la clínica; y el lector, conociéndolo todo, recobrará su estupor inicial, suspenso desde primera hora.

Fantasmas en la calle Fuencarral

Esta colusión de Historia y mito, de virtud analítica y residuo fantasmagórico, practicada por Vargas, es la que encontramos por primera vez en la Vida de don Diego de Torres Villaroel (1743), cuando el Gran Piscator de Salamanca acude al palacio de la condesa de Arcos, en la calle Fuencarral de Madrid, para averiguar la naturaleza de unos ruidos y golpes fenomenales que atruenan la parte alta de la casa. Se trata, probablemente, del primer relato detectivesco contemporáneo, con el añadido de lo sobrenatural como posible fuerza inductora. Finalmente, Torres saldrá huyendo de la casa, superado por el miedo. Pero la estructura inductiva es firme, incluso cuando Torres se ve embargado por el terror y declara desconocer la causa de tales fenómenos. Añadamos que se trata de un testimonio verídico, no de un creación literaria. En todo caso, en Vargas se ordena literariamente el istmo de lo insconsciente, tanto en lo que concierne a los miedos atávicos del ser humano, como a la claridad que arroja el entendimiento sobre una realidad incierta. Dicha claridad, no obstante, se ofrecerá al lector como un parpadeo en la oscuridad, no como la vieja Aufklärung que soñó el neoclásico.