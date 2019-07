Ibrahimovic tiene claro su 11 histórico: Zlatan y 10 Zlatan más

Nueva prueba de la soberbia del jugador sueco Zlatan Ibrahimovic en redes sociales. En esta ocasión Zlatan trataba de dar a conocer su mejor 11 histórico de todos los tiempos.

En la portería, Zlatan. La defensa para Zlatan en la izquierda, Zlatan y Zlatan como centrales, y en el lateral derecho, adivinen: Zlatan.

Ya en el centro del campo innova... de peinados de sus distintas épocas: Zlatan, Zlatan, y Zlatan.

Y como delanteros centro para completar el 4-3-3: Zlatan, Zlatan y Zlatan. Un crack.

"Mi equipo favorito de todos los tiempos. Sólo tengo que decidir el entrenador. Tal vez sea Zlatan", expresaba en su tuit.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc