El Bádminton Rinconada sufre un traspiés casi irreparable (5-2)

El Club Bádminton Rinconada volvió con derrota en la jornada 8 de la División de Honor del bádminton en su visita a Alicante. Esta derrota supone un varapalo para los intereses del cuadro de Fernando Martín que se vuelve a dejar puntos y convierte en una machada su pase a la semifinal de la competición.

El encuentro comenzó con la victoria rinconera en el primer duelo, el dobles mixtos en dos sets. La pareja rinconera Jaume Pérez y Laura Molina batieron en dos sets a los alicantinos (14-21/20-22).

En el turno de los dobles masculinos y femeninos, los rinconeros no consiguieron conectar en ningún momento, y cedieron dos puntos claves para el devenir del encuentro. En primer lugar, las hermanas Marta y Laura Molina cayeron en dos sets (21-14/ 21-15) para que más tarde Jaume Pérez y Carlos Piris cedieran en dos malos partidos de la pareja visitante (21-16/ 21-12).

En el apartado individual número dos, la suerte fue dispar para los rinconeros. Piris empataba el encuentro a dos tras su victoria en dos sets ante Esteve (15-21/ 18-21), aunque Marta Calleja, en un vibrante partido, no pudo conseguir el tercer punto rinconero tras caer ante Cabellera en tres sets (21-18/ 17-21/ 21-18).

Con el partido encarrilado para los alicantinos, los de Antonio Molina acudían a los últimos enfrentamientos individuales con pocas opciones de victoria. Finalmente, Ramírez puso el cuarto punto para los suyos tras derrotar a Nerea Díaz en dos sets (21-12/ 21-14) y Quiles que, aunque llevó el partido al tercer set, no pudo maquillar el resultado y cayó ante Perals (21-10/ 18-21/ 21-14).

Tras el encuentro, Antonio Molina, técnico rinconero, valoraba el partido como "un encuentro raro, ya que hemos tenido sensaciones encontradas. La palabra quizá no sea impotencia, pero para nosotros la vuelta ha sido terrorífica. Nuestros jugadores aún no han entrado en la dinámica de competición y el Alicante sabía muy bien nuestros puntos débiles y han preparado el partido a conciencia. Nuestros jugadores y jugadoras hoy no han entrado en ningún momento en el encuentro. La victoria en el dobles mixtos ha sido un mero espejismo, ya que no hemos sabido canalizar esa positiva victoria en el primer partido. Esta derrota es dura para nosotros porque nos deja tocados, pero sin duda seguimos con la esperanza de poder mantenernos arriba y sacar este pequeño bache adelante. La confianza en los nuestros sigue intacta y vamos a seguir creyendo hasta que los números digan lo contrario".