El Bádminton Rinconada pierde a Jaume Pérez y Fran Olivares para visitar al Ravachol

El Club Bádminton Rinconada empieza el año con más noticias desafortunadas. A las bajas ya conocidas de los jugadores ingleses del equipo rinconero (que deben guardar una cuarentena de 14 días en su país antes de viajar a España, algo inviable debido a que pertenecen al combinado nacional) se suman las bajas de Jaume Pérez y Fran Olivares, que deberán de guardar cuarentena debido al contacto con un positivo que comparte entreno con ambos.

Los jugadores rinconeros se realizarán una PCR para determinar si han contraído coronavirus, algo que alargaría aún más la ausencia de ambos deportistas, claves para el cuadro del Fernando Martín. El encuentro, ante Ravachol Pontevedra, se disputará el sábado a las 17:00 horas en el Centro de Tecnificación de Pontevedra.

Tras esta noticia, el Club Bádminton Rinconada, que ha pedido a la FESBA el aplazamiento del encuentro, tendrá que viajar el sábado para enfrentarse al CB Ravachol Pontevedra con demasiadas bajas, tras la negativa de la federación a la solicitud rinconera. De seguir adelante el encuentro, las opciones para el Rinconada, con una plantilla que prácticamente irá bajo mínimos, con la mayoría de jugadores disputando dos partidos en el encuentro, son más que escasas.

Ante esta situación el técnico rinconero, Antonio Molina, se muestra resignado ante la negativa de la federación: "Nosotros no podemos hacer más. Solicitamos el aplazamiento porque, aunque ambos jugadores no son aún positivos, no vamos a poner en riesgo a nadie. Preferimos ser cautos y ser conscientes de lo que significa la pandemia que estamos viviendo, y es por ello que, ante una situación de excepcionalidad, hemos pedido no viajar a Pontevedra. Creo que la FESBA debería reconsiderar el aplazamiento porque a nosotros nos da una estocada importante".

Además, Molina comenta que "lo que sí tenemos claro es que vayamos los que vayamos lo daremos todo. Este año más daño no se nos puede hacer, pero no por ello nos vamos a rendir. El Bádminton Rinconada está acostumbrado a las adversidades y nuestra corta plantilla en Pontevedra va a ir a por todas para no descolgarse de la parte de arriba".