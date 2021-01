El Aluminios Galisur continúa intratable en la Primera División (3-0)

Volvía este pasado domingo la Primera División al pabellón Vistalegre de Utrera. Tras volver de Albacete con una victoria por 0-3 en la jornada anterior, recibirían en su casa a un duro conjunto mallorquín de CVS Tren de Sóller.

Los de Flavio Calafell y Daniel López se enfrentaban este domingo al segundo conjunto clasificado de su subgrupo, los de Mallorca han demostrado ser un equipo competitivo y difícil de vencer durante el transcurso de la temporada y se desplazaron hasta Utrera con ánimo de revancha tras haber caído frente a los andaluces en los dos partidos en los que se enfrentaron en la primera parte de la competición.

El encuentro comenzó con un intercambio contundente por parte de ambos equipos pero pronto se abriría brecha en el marcador. Con el 3-3 en el electrónico, una buena consecución de servicios del opuesto utrerano, Chema Castellano, alejaba de la red la recepción contraria dificultando la construcción de su juego, Ezequiel Rodríguez y Sergio Bruque remataban las jugadas de contraataque del Aluminios Galisur y los locales se distanciaron hasta el 9-3. El acierto en recepción dirigido por el líbero, Pedro Álvarez, mantenía las opciones locales de construir su juego e imponer un ritmo y presión constante a los mallorquines.

Detuvieron los visitantes el encuentro con el 16-10 en el marcador para tratar de frenar la embestida de Aluminios Galisur, pero los locales no apartaron el pie del acelerador y hacían sumar el primer set en su cuenta por 25-17.

Tras el intercambio de campo los visitantes continuaban trabajando su juego arriesgando en su ataque y defendiendo con esfuerzo en la segunda línea. Sin embargo, los intercambios favorecieron a los de Flavio Calafell y Daniel López, que con un gran trabajo de servicio y bloqueo levantaron un muro en la red para los de Mallorca.

Francisco Moreno se hizo grande en el terreno de juego, y con sus acciones defensivas con Pedro Álvarez daban alas a los utreranos para volver a distanciarse en el marcador. El colocador local, José Vicente García, repartió el juego entre todos sus efectivos y llevaron el marcador hasta el 11-3. Fue el momento de Jorge Coronilla en el segundo set, entró al terreno de juego para reforzar la recepción local y cerrar sin fisuras el brillante set por 25-17.

Flavio Calafell y Daniel López hicieron rotaciones en sus filas para encarar el tercer set con la incorporación de Santiago Corts y Luis Manuel Coronilla en el juego. El último parcial comenzó de forma similar al primero, intercambio entre ambos equipos y los mallorquines sacando su artillería para no alejarse en el marcador. El Aluminios Galisur se mostró inquebrantable, no concedió errores y aprovechaba las oportunidades en las que los de CVS Tren de Sóller no conseguía cerrar los puntos.

Con 18-12 en el marcador entró en pista el opuesto artillero Alejandro Durán, que castigó duramente a los rivales no concediendo errores en ataque y aprovechando todas sus oportunidades. Tres bombas al servicio de Durán cerraban el set y el encuentro con un 25-15 final.

Consiguen de esta forma los utreranos dar otro paso en firme en el grupo de ascenso de la Primera División Nacional. La próxima semana se desplazaran hasta Cartagena para disputar la tercera jornada. Los cartageneros cayeron este fin de semana ante el Adeva Voleibol, pero son un equipo difícil de vencer en casa y que seguro pondrán en serios apuros al Aluminios Galisur.