Doble cita para el Cajasol en Alcobendas y Menorca

El Cajasol Voley Dos Hermanas disputará en tan sólo 25 horas dos partidos de Superliga Iberdrola. El viernes tendrá que desplazarse hasta tierras madrileñas para jugar el partido aplazado de la jornada 1 ante Feel Volley Alcobendas. Tan sólo 25 horas después, el conjunto nazareno tendrá que estar en Menorca para disputar el partido correspondiente a la jornada 10 frente al Avarca Menorca. La escuadra de Dos Hermanas tendrá poco tiempo de margen para recuperar a sus jugadoras, disputando dos partidos seguidos ante rivales muy complicados. Cabe recordar que el conjunto madrileño pidió aplazar el partido a la Federación por un caso de Covid en el club.

José Manuel González Magú no podrá contar para el partido ante Feel Volley Alcobendas con Winderlys Medina y Meriyen Serrano, jugadoras venezolanas que en la jornada 1 aún no tenían el transfer, teniendo que jugar con las jugadoras que tenían inscritas en aquel tiempo. A pesar de no ser el equipo que pidió el aplazamiento, el Cajasol sale perjudicado de esta situación de principio a fin. El entrenador de Cajasol tendrá que alinear a sus jugadoras juveniles para competir ante uno de los mejores equipos de la Superliga. Teniendo en cuenta que en 25 horas tendrán que estar compitiendo en Menorca ante las segundas clasificadas después de la derrota la semana pasada también.

Magú analizaba así el partido ante Feel Volley Alcobendas: "Alcobendas es un equipo que en su casa es de los más fuertes de la competición. Tiene una base de juego muy asentada desde hace varias temporadas. Es un equipo que juega a una velocidad tremenda gracias a su colocadora, lo que dificulta mucho su defensa. Cuenta con dos jugadoras americanas, Lindsay Malloy y Elizabeth Clark, que rinden muy bien. La verdad es que es un partido muy complicado. Queremos ir creciendo, aumentar nuestro nivel de juego. No podremos jugar con nuestras jugadoras venezolanas, por lo que le daremos la alternativa a nuestras juveniles María Zambrano y Alba Carmona. Tendrán una oportunidad para jugar el partido completo y de aprovechar el momento para crecer deportivamente".

En cuanto a Avarca Menorca, el entrenador de Cajasol Voley Dos Hermanas apuntaba que "el partido del sábado contra Menorca será de las mismas características. Un equipo que estará seguro en el play off por el título de liga. Es el equipo más sólido de toda la competición con una líbero que está haciendo una campaña extraordinaria. Son muy equilibradas tanto en ataque como en defensa. Han incorporado a una jugadora ya experimentada que está recuperando su mejor nivel. Es agradable ir a Menorca, es un club donde estuve un año y siempre me gusta volver allí y jugar frente a ellos. Nunca he ganado allí y me gustaría tener una oportunidad y aprovecharla para llevarnos los tres puntos".