El Mairena Voley da un nivel alto contra el Ciutat Cide (3-1)

Pasó con nota la reválida del pasado sábado el Mairena Voley. Venía al Marina Alabau un conjunto como el Ciutat Cide de Palma de Mallorca, uno de los gallitos de este Grupo C de la Superliga 2 de voleibol femenino, y traían entre ceja y ceja las mallorquinas hacer sangre en la cuenta de resultados de las maireneras, que arrastraban dos derrotas en sus dos últimas citas ligueras, pero los partidos hay que jugarlos.

Entró el Ciutat Cide dispuesto a solventar el primer set, pero se encontró un Mairena Voley contestón, siempre pegado en el marcador. Pudieron incluso llevarse el set las chicas de Terrero, pero la suerte cayó de parte de las isleñas con un apretado 24 a 26.

Las maireneras echaron el resto en el segundo juego, y con la confianza de saberse capaz de doblegar el poderío de las mallorquinas, sudaron cada punto, y lograron un marcador a favor de 25-21.

El tercer set iba a ser casi definitivo, la calidad del Ciutat Cide de la mano de Toni Figuera se hacía palpable, pero puntos a cuentagotas hacían que las “Guerreras” no perdieran de vista el tanteador, y a base de casta y empuje (se jugaba con la baja de María) consiguieron un final a favor de un 25 a 19, ante un Ciutat que ya no sabía bien qué hacer ante este escenario que no se esperaba.

Como una final llegaba el cuarto set, el Mairena Voley salió dispuesto a dar un final feliz a la noche, y las mallorquinas a bajar a las maireneras del sueño. Fue quizás el set más intenso e interesante de los vistos este año en el Pabellón de Cavaleri. Ambos equipos luchaban cada punto, Terrero y Figuera, pizarras en mano, aplicando lo mejor del vóley.

El final fue de vértigo en este cuarto set, donde las “Guerreras”, en un último tramo cardiaco, cerraron el juego con un 25 a 23 a favor. 3 a 1 para el Mairena Voley Club, que gana, y así vuelve de nuevo a asentarse en la zona tranquila de la tabla y pensar en que hay equipo para poder pensar en estar más arriba.