Alcaraz derrota a Marozsán y avanza a cuartos de final de Indian Wells

El tenista Carlos Alcaraz, que superó este martes con gran autoridad su cruce de octavos de Indian Wells ante el húngaro Fábián Marozsán, se mostró muy satisfecho por su rendimiento y aseguró que fue un partido "casi perfecto. Siempre digo que puedo ser mejor y jugar mejor. Pero estoy realmente contento con la manera en que abordé el partido, la manera en que jugué y mis sensaciones", dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El número dos del mundo y vigente campeón de Indian Wells venció a Marozsán (nº 58) por 6-3 y 6-3 y se clasificó para los cuartos de final del primer Masters 1.000 de la temporada, donde lo espera el alemán Alexander Zverev (n.6). Apenas una hora y cuarto duró la venganza de un Carlos Alcaraz implacable y voraz que el año pasado había caído ante el húngaro de forma totalmente inesperada en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma.

El propio tenista español analizaba el choque contra el húngaro. "Creo que me moví bien, que controlé muy bien el ritmo del partido. En los puntos más duros, en los momentos más duros, en los puntos de 'break', manejé muy bien el ritmo. Sí, mi confianza está subiendo", confesó.

Esta es la tercera vez seguida en la que Alcaraz llega a los cuartos de Indian Wells, un torneo en el que se siente muy a gusto en todos los sentidos. "Las condiciones aquí le van muy bien a mi juego. Me siento muy cómodo en esta pista y en este torneo. No solo en la pista, también fuera. Creo que es muy importante para los jugadores que se sientan relajados, calmados y bien fuera de la pista. Poder apagar la mente un poco, no pensar en tenis el cien por cien del tiempo", argumentó.

Cabe recordar que Alexander Zverev no es un rival cualquiera para Alcaraz: es el contrincante que más veces le ha derrotado en el circuito (cinco). El murciano solo se pudo llevar tres de sus ocho enfrentamientos hasta ahora. Las dos últimas veces que se vieron las caras acabaron con triunfo para Zverev: en los cuartos del último Abierto de Australia y en la fase de grupos de las Finales de ATP de 2023.Por su parte, la última victoria de Alcaraz contra Zverev llegó en tierras estadounidenses, cuando se impuso en los cuartos del Abierto de EE.UU. el pasado septiembre.