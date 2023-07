Alcaraz tras ganar Wimbledon: "Es un sueño hecho realidad"

Carlos Alcaraz aseguró, tras ganar su primer Wimbledon, que es un "sueño hecho realidad" y que incluso si hubiera perdido estaría "muy orgulloso" de mí mismo.

"Es un sueño hecho realidad. Es genial ganar, pero incluso si hubiera perdido estaría muy orgulloso de mí mismo, por haber hecho historia en esta torneo contra una leyenda de nuestro deporte", dijo el murciano en el discurso de ganador "Con 20 años no esperaba estar en este tipo de situaciones y estoy muy orgulloso de mí mismo".

"Aún no me lo creo. Es increíble. No sólo pro ganar Wimbledon sino por ganar a una leyenda del tenis", dijo el murciano, que añadió: "Es algo que soñaba y por lo que trabajo y lucho cada día. He creído en mí mismo durante todo el torneo. Siempre pienso que puedo ganar a los mejores y lo he demostrado", apuntó el de El Palmar.

Y finalizó con la importancia de sus tres ces en el partido: corazón, coraje y cojones: "Las tres han sido importantes. Es difícil escoger una. Si falla una se derrumba todo y con las tres he sacado el encuentro adelante", aseguró.