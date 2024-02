La sevillana Alisa Ozhogina competirá junto a Iris Tió en los Juegos de París

La sevillana Alisa Ozhogina y la barcelonesa Iris Tió se quedaron a un paso del podio en la final de dúo libre del Mundial de Natación Artística, al acabar cuartas en Doha (Qatar), pero se consolaron con la consecución de la clasificación olímpica para París 2024.

El oro en esta prueba libre correspondió al dúo chino, que superó a las parejas de Países Bajos, segunda clasificada, y de Gran Bretaña. Las chinas Liuyi y Qianyi Wang ganaron en una final muy ajustada con 250,7729 puntos por delante de las hermanas neerlandesas de Brouwer (Bregje y Noortje), que sumaron 250,4979 puntos. Este dúo está entrenado por la española Esther Jaumà, que en su día fue seleccionadora nacional.

El tercer lugar del podio fue para las británicas Kate Shorman e Isabelle Thorpe con (247,2626) y las españolas fueron cuartas a 3,27 puntos de ellas (243,9918). Como las asiáticas ya tenían garantizada su clasificación olímpica y en este Mundial se otorgaban tres plazas, los dúos de Países Bajos, Gran Bretaña y España son los que han conseguido las mismas, con la suma de los puntos en los ejercicios técnico y libre.

Ozhogina y Tió, quienes ya ganaron el bronce en el dúo técnico, no nadaron tan bien como en la víspera el tema Can't hold us del rapero estadounidense Macklemore con Ryan Lewis, que ya utilizaron en el pasado Mundial. Con unos bañadores que emulan la ropa de Macklemore, que suele utilizar un abrigo con motivos atigrados, las españolas completaron siete híbridos, con mucho movimiento de piernas, y no sufrieron ninguna penalización.

Esta es la antepénultima prueba del programa mundialista, a falta de la disputa este viernes del dúo mixto libre y del ejercicio libre por equipos, en el que también competirán Ozhogina y la también sevillana Marina García Polo, del Club Natación Sincro Sevilla, ganadoras asimismo de la plata con el equipo técnico español en este Mundial. Todo apunta a que España también clasificará a su equipo para los Juegos y tendrá representación total en esta disciplina en París 2024.