La belleza del sufrimiento: triatlón e ingeniería según David Baldoví

Vivir en la incomodidad, el cambio como única constante y la capacidad de adaptación. Todos vivimos momentos que ponen a prueba nuestra resistencia emocional y David Baldoví nos acerca esos sentimientos a través de su documental La belleza del sufrimiento.

David Baldoví es triatleta e ingeniero industrial y supo aplicar su metodología de ingeniería para crear su propio estudio de construcción de marcas de alimentación y bebida, Brandsummit. Además, Baldoví es creador del primer medio Ultraman del mundo, KOA distance, prueba celebrada en Valencia y que ya acumula siete ediciones en distancia medio Ultraman y dos en distancia Ultraman, contando así con dos pruebas.

A través de los tres primeros episodios ya publicados de su documental, Baldoví presenta reflexiones en torno a determinados sentimientos. "Pienso que hay algo con mucho poder, muy potente y que nos ayuda a crecer como personas en vivir momentos de incomodidad", declara Baldoví. La incomodidad es el punto de partida de La belleza del sufrimiento, "la que puedas crear, sepas gestionar y te ponga sobre las cuerdas", describe Baldoví y que para él se traduce en una búsqueda del crecimiento personal y, en consecuencia, de un aprendizaje.

La única constante es el cambio, esta es su segunda reflexión. Baldoví entiende que la incertidumbre hace que nos adaptemos a la situación que se nos pone por delante con las herramientas que dispongamos en ese momento. "Intento dar lo mejor de mí en ese segundo con lo que tenga en ese segundo", expresa Baldoví, porque es su manera de entender la vida y concebir ese crecimiento.

Reflexiones que nacen de un momento de inflexión en su vida, cuando hace años la ansiedad fue a saludarle y se quedó. Baldoví tuvo que cambiar elementos clave de su día a día para alejarse de ella, vivir con menos ansiedad. Es por esto que lleva tatuado la palabra ahora, como él dice "estar siempre en lo que tengo delante". Baldoví no se preocupa de lo que vendrá, trabaja mucho en el presente para poder vivir bien en lo que tenga que llegar, "pero sin tener esa ansiedad de futuro", puntualiza.

A través de su documental, Baldoví se descubre cómo es él, calificándose de reflexivo y alejado de la impulsividad. Una prudencia muy presente en su tercera reflexión, la capacidad de adaptación. Para Baldoví no existe el fracaso, "porque hago todo lo posible para llegar a ese acierto y si algo no sale como he querido, no lo considero un fracaso, trato de aprender de esa situación. El acierto en la vida es enfrentarte a situaciones que te ayuden a crecer. Vivir en la incomodidad y aceptar la responsabilidad desde la auto dependencia".

Baldoví hace público en el documental cuál será su próxima incomodidad: "En 2023 estaré en la línea de salida de KOA 515" (KOA 515 es la prueba reina de KOA distance, la distancia Ultraman).

La belleza del sufrimiento lanzará próximamente nuevos episodios, en los que David Baldoví seguirá proyectando su mensaje: "Quiero afrontar situaciones nuevas, potenciar esa capacidad que tengo de adaptación y de cambio, porque lo bonito es aceptar el reto y prepararte para ello".