El Betis Futsal tampoco puede con el Viña Albali Valdepeñas (2-5)

El Betis Futsal dio un nuevo paso atrás en su lucha por evitar el descenso de categoría al perder frente al Viña Albali Manzanares en el partido correspondiente a la vigésima tercera jornada de la Primera División LNFS. Los verdiblancos cayeron por 2-5 después de dilapidar en un visto y no visto la ventaja que habían adquirido en la fase inicial gracias a los goles de Lin y de Raúl Jiménez.

El cuadro de Juanito Cupim demostró que tiene fútbol para no pasar tantos apuros en esta campaña, pero su fragilidad defensiva, ante la falta de muchos efectivos lesionados tanto en la portería, con la ausencia del argentino Sarmiento, como las posiciones más atrasadas, particularmente con la baja de Rubén Cornejo, los condenó. Esto obliga a situar muchas veces al pivote Eric Pérez atrás y el equipo se ve debilitado en las dos posiciones.

Los locales, sin embargo, salieron practicando un buen fútbol sala y se adelantaron en el minuto 11 gracias a un buen gol del internacional Lin tras un pase desde el suelo de Juanan. Todo se puso mucho mejor cuando Raúl Jiménez aprovechaba una situación de remate tras un servicio de Jackson para colocar el 2-0, algo que provocaba el desconcierto de un Viña Albali Valdepeñas que está realizando una buena temporada.

Los manchegos, sin embargo, no necesitaron mucho para remontar. Primero fue con un golpeo de puntera de Matheus Preá que pilló por sorpresa a Cidao. Prácticamente en la siguiente jugada se producía el empate de Bateria en una entrada por la derecha.

No quedó aquí el castigo, pues antes del descanso ya se producía el tercer gol por parte de Humberto. La lucha de la segunda mitad del equipo de Juanito Cupim no le servía para igualar. Las buenas combinaciones no le bastaban para llegar hasta el gol, unas veces por la candidez en los remates y otras por las buenas intervenciones del guardameta Edu.

El castigo se agudizó ya en el último minuto cuando Sergio González marcó el definitivo 2-4 antes de añadir un gol más cuando los béticos jugaban sin portero.

Los verdiblancos, con un partido menos, tienen ahora mismo 15 puntos, dos menos que el AD Sala 10 maño, que es el que marca la línea del descenso después de perder también contra el Movistar Inter por 4-3. Más lejos está ya el Manzanares FS gracias a su buena racha en las últimas jornadas, incluido el triunfo en esta jornada sobre el Levante (8-5).