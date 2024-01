Al Betis Futsal no lo detienen y avanza en la Copa del Rey (2-1)

La Copa del Rey tiene la capacidad de esquivar a toda la literatura del no. Gracias a UMA Antequera y su histórico triunfo en 2022, no hay barrera, ni siquiera psicológica que frene las intenciones de ningún club en la competición del KO. Los sueños, sueños son. ¿Verdad don Calderón de la Barca? La vida es un frenesí, sentenció en algún momento el escritor y dramaturgo. Porque nació en Madrid y todavía no había nacido este exquisito deporte de pelota, si no seguro habría salido bético. La victoria ante Family Cash Alzira FS en competición copera sabe a vitamina D, recupera de momentos delicados y eso al Betis Futsal también le pone.

Manolo Piqueras, Lin, Raúl Jiménez y Carrasco. La ha encontrado Bruno García, parece ser su particular fórmula. No es la de la Coca Cola, pero es con la que el técnico gallego se encuentra más cómodo. Repitió quinteto una vez más, como en 1/16 ante Melistar y como en los últimos partidos de liga. Desde la parte trasera acompañaba el argentino Starna mientras que los canteranos Pablo Muñoz y Pablo Otero eran los dos descartes obligados al sólo existir la posibilidad de inscribir en el partido a 12 hombres. Más allá de los 14 que permite la LNFS.

La del aviso llegó en el primer minuto. Piqueras en la primera que tuvo, no necesita más, ubicó de facto en el distrito Cerro-Amate al guardameta Sierra (2'). El habitual Fede en la portería ribereña debía cumplir la sanción de la liga. El que estaba, y lo demostraba además, era el cierre murciano. Con la misma intensidad que pega bocados atrás, atiza delante en la presión. Después de unos minutos de acelerones en ambos equipos y de minutos de velocidad propia de una película de coches, Piqueras, otra vez, recuperaba y Sierra empezaba a sudar (7’).

Tampoco es que tuviera un arranque placentero Starna, pero había más orden en la defensa verdiblanca. El sufrimiento llegaba en las transiciones. El fútbol sala es un deporte de frecuencias cardiacas altas, inyectado en morfina constantemente. Álex Naranjo aplicó el primer pinchazo en las venas verdiblancas (11’). Peiró asumió sin mucha oposición la espalda de Carrasco, y esperó con temple una ayuda de azul que llegó (0-1). Tiempo muerto y un suspiro. Bajemos pulsaciones, no demasiadas porque entraba en la pista Ivi. Fue la idea que propuso el banquillo local. Azote por las bandas con el sevillano y Lin para estrellar un balón al palo en una jugada relámpago del segoviano (13’).

Tanto Betis como el conjunto alzireño, son plantillas con estructuras similares, apuestan por el producto local de la zona, y este adquiere protagonismo mayor cada semana. Una juventud que se compagina con gente veterana; Rubi bailaba con Pedro Toro y en dos acciones que el pívot subió el volumen, cambiando de ritmo en banda, el cierre rival padeció (15’ y 17’). Pero ahí se quedó, porque recuerden que el que se iba a recuperar oxígeno a los vestuarios por delante en el marcador, era el Alzira de Braulio Correal.

Comba, chispa y mayor planificación en ataque para la segunda mitad

Requería un extra la segunda mitad verdiblanca si no querían decir ‘chao’ los sevillanos. Puede ser estresante y satisfactoria, la Copa del Rey de fútbol sala es así. La reacción buscada llegó, eh, con el mismo quinteto inicial y a los 30 segundos. Raúl Jiménez en una jugada ensayada que él mismo inició (21’). Sin embargo los árbitros se negaron a que subiera al marcador por supuesto agarrón a Castejón. Levísimo, superficial, pero que dejaba el 0-1.

Nada arbitrario que objetar en la siguiente jugada, pues Piqueras rompía el cántaro con un disparo frontal. Andaba por ahí Carrasco, que pudo rozar (22’). En cualquier caso, el tanto reducía el juego y la eliminatoria a los últimos 10 minutos. Subían los decibelios de una tímida entrada en Amate que se animaba por tal de evitar la prórroga.

Peiró perdonó la más grande sin la oposición de Starna, vencido (32’). Y Pedro Toro, activo como pocas veces, se topó con el pie izquierdo de Nacho Sierra que seguía creciendo en el partido (33’). Hasta que Cristian Povea (37’), quien sabe elegir al dedillo los momentos para cerrar el puño y sentir el escudo que late con él, mandó a guardar un balón con su zurda de díficil reacción esta vez. 3’ 44 de constantes vitales tenía el Alzira para darle la vuelta con el portero jugador. Pero la bocina sonó.

Ahora sí. No habrá liga hasta mediados de febrero. Y a pesar del juego, el informe del forense difícilmente puede rebatirse. El Betis Futsal está en 1/4 de final.