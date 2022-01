El Betis Futsal presenta al internacional brasileño Jackson Samurai

El Real Betis Futsal ha cerrado la incorporación de Jackson van Riel, más conocido en el mundo del fútbol sala como Jackson Samurai, que firma con el conjunto verdiblanco hasta el 30 de junio de 2023.

Jackson van Riel Dalcanal (Nao-Me-Toque, Brasil, 26-09-1989), conocido popularmente como Jackson 'Samurai', es un ala zurdo de 32 años y de reconocido prestigio en su país. Procede del Corinthians y ha sido internacional absoluto entre 2011 y 2018 con la selección brasileña, con la que ganó la Copa América en 2011, 2014 y 2016.

Empezó su trayectoria profesional en el Atlântico, club en el que militó entre los años 2008 a 2010 y con el que llegó a convertirse en el máximo goleador del Campeonato Gaucho con 35 goles. Posteriormente, firmó con el Santos (2010-12), logrando la Liga Nacional de Fútbol Sala de Brasil en 2011. En la campaña 2012-13 recaló en otro de los grandes de su país, el Corinthians. Allí logró el Campeonato Paulista. Su siguiente destino fue Intelli SP (2014-16), club con el que consiguió la Superliga y en el que fue designado como mejor ala zurdo de la Liga Nacional en 2015.

Sus buenas prestaciones continuaron en las filas del Joinville JEC, donde firmó un primer año espectacular tanto a nivel colectivo como individual. De hecho, en 2017 logró de nuevo convertirse en campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala de su país. Fue designado mejor ala zurdo de la competición y, además, también ganó la Taça de Brasil. En la temporada 2020-21 volvió nuevamente al Corinthians, logrando el último título de su carrera hasta el momento: la Supercopa de Brasil.

La ilusión de un veterano

El jugador brasileño estuvo en el Estadio Benito Villamarín para atender a los medios oficiales del club y ahí se definió como futbolista. "Soy un jugador agresivo, me gusta finalizar jugadas. Creo que así puedo ayudar al equipo. Conozco a Cidao, Bocao, Cleber. Son brasileños. También a Lin y a Rubén porque he seguido la Liga. También he hablado un poco con Juanito. He hablado sobre los tipos de marcaje, cómo le gusta la marcación individual, la presión. He hablado un poco. Ahora vamos a entrenar para mejorar estos detalles", apuntó el ala zurdo, que espera que el equipo pueda mejorar sus prestaciones e intentar acercarse al play off.

Lo que sí dejó claro es que está "muy feliz de estar en el Betis, con muchas ganas de jugar y demostrar mi juego a la afición".