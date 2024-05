Lin da tranquilidad ante una semana clave por la permanencia: "Tengo experiencia en esto"

"Tanto yo como mi familia estamos encantados de estar en Sevilla", rezaba Lin en el vídeo que publicó la pasada semana el Betis Futsal a través de sus redes oficiales para anunciar la renovación de un capitán que no se quiere bajar del barco por muy atorada que sea la tempestad. Ángel Velasco Marugán Lin (Segovia , 16 de mayo de 1986) atiende en una entrevista en exclusiva a Diario de Sevilla tras ampliar su compromiso en un momento óptimo para lanzar un mensaje con su equipo jugándose la permanencia en Primera División ante dos rivales directos. Primero Noia Portus Apostoli este fin de semana a domicilio, después vendrá Family Cash Alzira FS.

El ala segoviano llegó a la entidad bética en verano de 2021 con 35 años al Real Betis Futsal, en un momento en el que muchos auguraban lo que sería su ocaso después de cinco campañas bajo el frío estepario de Rusia y con un palmarés muy digno para el retiro tras una época esplendorosa en el FC Barcelona y el MFK KPRF comunista. La semana pasada rubricó su renovación hasta 2026, está "agusto y contento" y podría llegar con las botas puestas hasta los 40 años si nada se lo impide.

-Entonces, ¿el reloj tiene cuerda para rato?

La verdad es que sí, me siento muy bien físicamente. Así lo intento demostrar cada día y cada semana y así me lo ha querido demostrar en el club.

-Sobre el proceso de renovación, ¿cuándo tomaste la decisión?

Viene de hace unos cuántos meses, enero o febrero. Justo antes de los partidos de Palma. Hablé con Rubén -Cornejo- y el resto de directivos y fue todo muy rápido. Ellos por su parte están viendo que mi rendimiento está dentro de lo que buscan. Entonces las reuniones fueron más fáciles.

-¿Por qué renueva hasta 2026 en vez de hacerlo año a año, como es habitual en fútbol sala?

Así lo hablamos. Por mi parte quería tener más vinculación con el club y no tener que estar cada seis meses con los mismos temas de renovación. Más que nada fue por eso, me encuentro bien y dentro de la pista lo estoy demostrando. Concordé con el club. Me lo han ofrecido sin mirar la edad y eso es importante para mí.

-¿Existe algún acuerdo para liberar la ficha en caso de que el Betis pierda la categoría?

-No, de hecho en su día barajamos la posibilidad de qué pasaría en caso de bajar a Segunda, es una opción que dada la situación que estamos viviendo ahora mismo el club me ha transmitido. Quiero quedarme aquí sí o sí, sobre todo para no dejar caer a este equipo a Segunda División. Pero poniéndonos en el lado malo, mi acuerdo continuaría en ambas categorías. Aunque eso suponga degradarme, pero quiero estar aquí y ambas partes lo hemos demostrado.

-¿Es un mensaje en sí mismo el hecho del momento de lanzar la renovación?

Por ahí va un poco la idea. Aunque nos encontremos en esta situación, queremos que el proyecto continúe, contamos con el capitán, no bajamos los brazos y vamos a querer quedarnos.

-Deportivamente desde que llegaste al club en 2021, la sección no termina de dar el salto que quizá se presuponía, ¿qué le motiva entonces a seguir a pesar de que el equipo no termine avanzar en ese sentido?

Vine aquí con un proyecto, era intentar entrar en Copa y play-off. Sabemos que es muy complicado, está muy caro por así decirlo. Tienes que hacer una grandísima temporada, tienes que ser regular y es lo que más nos está costando en estas tres temporadas. ¿El motivo? Venía de ganar todos los títulos posibles con el Barça, en Rusia y con la selección española, estas situaciones de estar peleando por el descenso, en vez de por un título, nunca las había vivido. Sinceramente el primer año lo pasé muy mal psicologicamente, pero esto es un aprendizaje para mi y para mi vida y lo que me está dando ganas de continuar en este club, es que antes o después sé, y soy consciente de que esto va a ir para arriba, y quiero ser parte de ese proyecto.

- Sevilla se ha convertido en tu casa.

Sí, en la primera. Hay que ser sinceros, a Segovia y a Barcelona voy poco, mis hijos son sevillanos.

- Este fin de semana, aunque consigáis vencer a Noia no certificaréis la permanencia hasta la última jornada, porque el equipo va a ganar en Galicia, ¿verdad?

Vamos mentalmente preparados para ello. De hecho ya lo estábamos contra Valdepeñas. Pero veo al equipo fuerte, convencido. Este equipo siempre se hace grande ante situaciones así ya lo hemos visto estas temporadas.

- ¿Cómo está el vestuario? ¿Qué posibilidades veis?

Es inevitable mirar otro tipo de resultados. Tenemos unos cuantos especialistas en el vestuario (ríe). Pero bien es cierto, que sabemos que dependemos de nosotros mismos y tenemos dos partidos. Pero solo en mente uno, el siguiente.

-¿Cómo capitán siente esa presión?

La verdad es que no. Me siento con confianza, un poco tranquilo aunque suene mal. Creo mucho en la situación, al final es el tercer año que la vivo. Entonces ya tengo experiencia en esto, me hace estar tranquilo en la pista.

-Jugaréis la segunda final four de la Copa del Rey en parte gracias a tu gol en el último minuto contra Palma Futsal, hemos visto la celebración que te señalas el cuello y el brazo para medirte las pulsaciones, ¿qué pasó?

Fue todo muy rápido, estuve ingresado 3-4 días en el hospital a causa de un virus. No terminé de recuperarme, pero cuando la cabeza y el corazón te dicen que tienes que jugar, pues ahí estaba en el parquet que es donde me gusta estar.

-Por aquel entonces estaba Bruno García en el banquillo, ahora con Ramón Martínez, ¿qué ha cambiado?

-Son entrenadores diferentes. Ramón viene con otra perspectiva, porque desde fuera ya ve como va el equipo. Es cierto que algunas cosas no iban bien, estamos intentando rematarlas. Lo primero que ha cambiado Ramón es la defensa, antes éramos un equipo que en las últimas semanas estábamos recibiendo muchos goles. 0-6 contra Peñíscola, 6-1 frente a Industrias e incluso 2-9 contra Manzanares. Ramón lo quiso cambiar radicalmente bajando la altura de la defensa a media pista, esperando un poco su ataque pero siendo también agresivos. Ha respetado la estrategia de Bruno, Ramón ha sido inteligente porque eso estaba funcionando.

-Sé que no queréis mencionarlo en el vestuario, pero en dos semanas llega la Copa. Has jugado muchas, ¿tiene esta algo de especial?

He tenido la suerte de ganar cuatro Copas del Rey y de jugar unas cuantas. Para mí tiene de especial que no se basa en la regularidad de una temporada. Tanto los equipos de Primera como de Segunda tienen la misma disposición de llegar a esta situación. Si llegas es por méritos propios, es especial porque la vemos muy cerquita. Estamos en semifinales. No es que no queramos hablar, es que estamos 100% concentrados en lo que toca. Lo bueno es que terminamos de competir en liga y viene la Copa del Rey, así que nos viene fenomenal este calendario.

Para terminar Lin, ¿algún mensaje para la afición antes de estas dos finales y después para esa Copa del Rey que jugáis en casa?

Bueno, que estamos muy motivados para el siguiente partido frente a Noia. Sabemos cuáles son nuestros intereses. Somos conscientes de que tenemos dos partidazos, fuera de casa y aquí en Amate delante de nuestra gente, de la Peña MultiBetis y todos los aficionados que siempre vienen a apoyarnos. Todos queremos encarrilar victorias.