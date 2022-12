Los croatas Brozovic y Lovren celebran el bronce del Mundial de Qatar con un saludo fascista

Los internacionales croatas Dejan Lovren y Marcelo Brozovic gritaron un conocido saludo fascista croata (ustasha) al celebrar en Zagreb el tercer puesto en el Mundial de Qatar 2022.

Lovren, defensor del Zenit San Petersburgo, y el centrocampista Brozovic, del Inter Milán, se fueron tras la espectacular recepción del equipo a un club nocturno cerca de Zagreb, para seguir celebrando, informa el diario Jutarnji list.

Un vídeo que circula en los medios muestra a los dos jugadores bebiendo alcohol cantando una canción ultranacionalista que incluye el saludo ustasha "Za dom spremni" (“Listos por la patria”).

Croatian national football team members Lovren and Brozovic sing the Ustasha song Cavoglave and shout "'For homeland – ready!'" a salute used during World War II by the Croatian Ustashe movement. The Croatian national football team is the embodiment of Croatian nationalism. pic.twitter.com/H0kFLvXNOR