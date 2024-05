Rodolfo Sancho estalla al final del juicio, deja a todos sorprendidos

El juico de Daniel Sancho por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta ha llegado este jueves a su fin y ha quedado visto para sentencia, que se anunciará el 29 de agosto en el tribunal de Samui, al sur de Tailandia. El pasado 9 de abril comenzaban las sesiones para analizar las circunstancias de la muerte de Arrieta y el descuartizamiento del cuerpo. Sancho ha pronunciado hoy el alegato final en el que insiste en que la muerte se produjo por un forcejeo y que el descuartizamiento fue en un momento de pánico.

Al término de la sesión el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, señalaba que es “una absoluta mentira” que no haya transmitido sus condolencias a la familia de Arrieta. "Solo quiero comentar una cosa: no sé por qué hay gente que está diciendo que soy inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia (de Arrieta), que no he presentado mis condolencias”, lamentaba Rodolfo Sancho a la salida del Tribunal Provincial de Samui.

"Lo primero que hice cuando saltó todo esto fue efectivamente eso, y la gente que lo sabe, lo sabe, y los que no, no se han informado bien", ha pronunciado Rodolfo de forma un tanto airada.

El actor apenas hizo declaraciones durante estas semanas en Tailandia, salvo al principio y ahora al final, donde ha mostrado su tranquilidad y asegura que está "muy satisfecho" con lo desarrollado en el proceso.

Rodolfo Sancho aparecía una entrevista para una docuserie en HBOMax, El caso Sancho, en la primera entrega a la que proseguirá con lo que se ha vivido durante el juicio y la reacción a esa sentencia prevista para agosto. En El caso Sancho el actor insistió en que en este caso había "dos víctimas", por el conflicto de su hijo con Arrieta que se desencadenó en el fatal desenlace.

Tal como ha defendido el abogado tailandés de Sancho, hubo una pelea previa, con un intento de violación, que condujo a la muerte de Arrieta pero que en ningún momento hubo premeditación por parte del español. De ahí que en su alegato final de este jueves Daniel Sancho insistiera ante el juez que era no culpalble.