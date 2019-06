El CTM Híspalis choca con la Federación Española (RFETM) y no jugará en Europa

¿Puede una federación nacional ir en contra de sus intereses? ¿De los de sus clubes deportivos? ¿En contra de la promoción de su deporte? Pues sí. Al menos según los actos ejecutados por la Federación Española de Tenis (RFETM), que ha negado, vetado, la participación en competición europea al Fundación Cajasol Híspalis agarrándose a una circular interna a la que el club no le encuentra sentido.

La entidad sevillana está experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años y cara al próximo curso quería dar un paso más adelante. Al ascenso a la Superdivisión de su equipo femenino, el aumento de número de licencias en categorías inferiores y la adquisición de una nave propia para desarrollar la cantera y jugar allí los encuentros de ligueros del año que viene quería añadir una nueva ilusión. Noveno en la clasificación el pasado curso, la renuncia de L'Escala a disputar la Copa del Rey (condición obligaroria para acceder a Europa) le abrió las puertas de las competiciones internacionales, ya que la Unión Europea de Tenis de Mesa (ETTU) concede a España ocho plazas.

El TAD se declaró incompetente al no mediar en litigios entre clubes y su federación y ahora se espera la respuesta del CSD

Tramitada a través de la RFETM la solicitud, la respuesta fue negativa con un escueto mensaje: "La ETTU otorga un máximo de ocho plazas, pero es potestad de la RFETM ofertar las plazas que considere oportunas y como viene siendo habitual, y está claramente marcado por la circular 5, son seis plazas".

El Híspalis acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), que esta misma semana se declaró incompetente ante esta reclamación ya que no está entre sus funciones mediar en un conflicto entre una federación y un club y el desencuentro ya ha sido trasladado al Consejo Superior de Deportes (CSD). Sin embargo, para cuando haya resolución el equipo sevillano ya está fuera de plazo y sólo podrá reclamar daños y perjuicios por lo que entiendes es una resolución incomprensible ante una decisión arbitraria como es no cubrir el cupo para competiciones europeas. ¿Por qué? Ni la RFETM contesta y sólo se agarra a su circular. Un perjuicio que va en contra del tenis de mesa que la Federación debería promover su deporte y no poner trabas a un club que quiere seguir creciendo.