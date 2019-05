Mientras el onubense Álvaro Robles hacía historia ganando la medalla de plata en los Mundiales el pasado fin de semana, el primer metal en una cita así para España, las chicas del CTM Híspalis Fundación Cajasol lograban otro hito. Menos sonado, pero igual de relevante, pues Sevilla tendrá dos equipos en la máxima categoría a nivel nacional la próxima temporada tras el ascenso logrado por el conjunto femenino, que se suma así a los chicos, que llevan ya nueve temporadas en la élite, las dos últimas logrando una salvación holgada. La entidad sevillana será la cuarta en doblar en hombres y mujeres en la Superdivisión, uniéndose al Priego, Arteal e Irún Leka Enea. Aviso para cualquier mecenas sevillano.

Tras una gran campaña en la División de Honor (divididos en dos grupos, este y oeste), las sevillanas fueron segundas y lograron un brillante pase a la fase de ascenso disputada en Tarragona. "No era el objetivo al principio del curso, pero durante el año los resultados fueron acompañando y vimos que los rivales no eran superiores a nosotros y pensamos: ¿por qué no?", explica el presidente y director deportivo de la entidad, Juan José Mora, para quien será un "gran reto" afrontar el próximo curso con los dos equipos en la máxima categoría nacional. "Esto es un éxito sin precedentes y hay que valorarlo como tal. Hacía unos 30 años que un equipo femenino de Sevilla no estaba en la élite y ahora habrá que cuidarlo y, sobre todo, acertar", destacó Mora.

El sábado el Híspalis se imponía por un claro 4-1 al Figueres, ganándose el derecho a pelearle el segundo puesto de ascenso al Universidad de Burgos, que había perdido el duelo entre campeones de grupo (que otorgaba un billete para la Superliga) frente al Reus por 3-4.

Varios clubes de élite esperan una subvención de Diputación aprobada, pero sin presupuesto

El conjunto castellano-leonés tenía una segunda bala, pero se encontró con el mejor Híspalis. Olga Chramko le dio el primer punto a las sevillanas, aunque el Burgos se colocó con 2-1 tras las derrotas de María Vintila y Mireia Cifuentes. Vintila recuperó después el paso y Chramko puso de nuevo el 2-3, aunque Cifuentes cayó (3-3), pese a que la llegada de la madrileña fue uno de los factores diferenciadores esta temporada para pelear por el ascenso, y todo se resolvería en el último envite, el dobles. El primer juego (13-15) se lo llevaron las burgalesas y el margen de error era ya mínimo. Pero la pareja del CTM Híspalis reaccionó para acabar venciendo en los tres siguientes (15-13, 11-7 y 11-6), devolviendo a Sevilla a la élite nacional del tenis de mesa también en chicas.

Ahora la clave está clara: "El primer año es el más difícil, porque hay que cogerle el aire a la nueva categoría y, sobre todo, acertar con los fichajes", afirma Mora, que cuenta, sin embargo, con un factor a favor: "Debemos aplicar la experiencia que ya tenemos del equipo masculino y copiar su modelo, aunque somos conscientes de que el primer año será duro".

Con un presupuesto "ajustadísimo", pero "nunca deficitario, porque se gasta sólo lo que hay", habrá hilar fino. Con el apoyo de la Fundación Cajasol, la Fundación Ayesa y Nacex, además del IMD del Ayuntamiento (donde serán recibidos el jueves) y el convenio con la Junta con los equipos de élite, el Híspalis espera como agua de mayo (como el resto de clubes de la provincia de máxima y sub máxima categoría) la subvención de la Diputación, aprobada desde hace tiempo pero que, sin embargo, no tiene dotación presupuestaria a estas alturas.

Y es que el Híspalis quiere apostar por el futuro a largo plazo, no sólo en la temporada que viene. En mente, y avanzado, está un proyecto "innovador y privado" más ambicioso para mudarse a una nave más grande en la que atender mejor a todos los socios, equipos federados y la cantera, clave, ya que esta campaña jóvenes como Ángela Palomo, Lucía Pedrosa, Rosalía Flor y Luisa Cardozo también ayudaron.