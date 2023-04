El Cajasol Voley Dos Hermanas cae en semifinales y despide una temporada histórica (3-0)

El Cajasol Voley Dos Hermanas luchó hasta el final, pero no pudo frente al CV Hidramar Gran Canaria, las grandes favoritas para ganar la Liga Iberdrola. Las nazarenas lo dejaron todo en la pista, pero el equipo líder de la competición en la temporada regular se impuso con solvencia por 3-0 para cerrar la eliminatoria.

El conjunto nazareno comenzó el encuentro con otra cara tras la derrota del día anterior. Las nazarenas salieron con mayor determinación en ataque y con una actitud defensiva envidiable. La igualdad inicial se rompió en una rotación donde las nazarenas sufriendo un parcial de 5-0 tras una gran serie de ataques por parte del CV Hidramar Gran Canaria. Marina Saucedo, en la colocación, buscó soluciones y pudo encontrar en Maguilaura Frías una aliada aunque las canarias subieron el nivel y se distanciaron por un 19-11 ya casi insalvable. Finalmente el parcial terminó 25-13 para las locales.

Tocaba la heroica, el seguir confiando en las virtudes que han hecho del Cajasol Voley Dos Hermanas el equipo revelación de la temporada. Reseteó el equipo de Fernández Torronteras y el partido volvió a la igualdad con 10-10 en el electrónico. Las defensas de Isabel Barón y los ataques de Winderlys Medina ponían al equipo en primera línea de batalla.

De nuevo, una rotación donde no supo salir el equipo ponía el 18-11 con un parcial de 6-0 para las locales. Las nazarenas mejoraron en recepción y eso ayudó a recortar diferencias hasta el 23-19 donde Dreyer, técnico local, tuvo que pedir tiempo muerto. Dos puntos consecutivos con ataques por zona dos, cerraron el set por 25-19.

Sí complicado era tras el primer set, ahora más aún, pero este equipo nunca deja de creer y a pesar del marcador adverso, lo dejó todo en pista. El inicio del tercer set fue difícil para el Cajasol Voley Dos Hermanas, pero poco a poco fue entrando en pista. Un parcial de 0-4 cuando todo parecía perdido puso el 17-15 con una gran actuación en bloqueo. El tiempo muerto de Dreyer, de nuevo, revivía a las canarias para un parcial de 8-1 cerrar el set y la eliminatoria por 25-16.

No pudo ser, el Cajasol Voley Dos Hermanas no tuvo opciones en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria y cayó derrotado por 3-0 ante las grandes favoritas a llevarse el título de Liga Iberdrola. Las nazarenas se despiden así de una temporada histórica llena de grandes momentos como la clasificación para la Copa de la Reina, unas semifinales de play off de Liga y de Copa de la Reina, y la clasificación para Europa por primera vez en su historia. Una campaña donde ha conseguido la mejor posición de su historia y la mayor puntuación.