"No vamos a entrar ahí", decía Joaquín Caparrós al ser cuestionado por los discutibles penaltis señalados contra el Sevilla en el Coliseum Alfonso Pérez. "Está el VAR y los ha pitado". El técnico utrerano sí puso énfasis, sin embargo, en la expulsión de Escudero, que, a su modo de ver, fue lo que dejó a los suyos sin margen de reacción ante el Getafe.

"Creo que lo más determinante ha sido la expulsión", subrayó Caparrós. "Sabemos que cuando el Getafe se pone por delante es complicado jugarle, pero nuestro equipo tiene calidad. Es la expulsión lo que nos ha afectado". Escudero recibió la segunda amarilla en el tiempo de prolongación de la primera mitad. "Estábamos bien, dentro del partido. Habíamos llegado un par de veces y ellos estaban con esa desconfianza, pero esa jugada les ha hecho meterse en el partido y jugar con superioridad numérica", prosiguió el entrenador sevillista.

Respecto a las penas máximas pitadas contra su equipo, que se produjeron en jugadas muy similares, Caparrós no entró a discutir la intervención del VAR. "No vamos a entrar ahí". A pesar del revés, el de Utrera quiso mirar al horizonte. En concreto, al partido ante el Rayo Vallecano. "Quedan 15 puntos. Éramos conscientes de que el partido de hoy podía ser un paso de gigante, pero no ha podido ser y ahora tenemos que preparar el partido del jueves".