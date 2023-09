Carlos Sainz detiene a unos ladrones que le robaron un reloj de 150.000 euros en Milán

Este fin de semana ha sido especialmente agitado para Carlos Sainz. El piloto de Ferrari consiguió la pole y el tercer puesto en el Gran Premio de Italia, por detrás de Max Verstappen y de Checo Pérez.

Sin embargo, no todo iban a ser alegrías para el madrileño, que sufrió un robo a las puertas del hotel en el que se alojaba en la ciudad de Milán, un incidente que, afortunadamente, se salvó de la mejor de las maneras.

Tres ladrones, un reloj y Milán de fondo

El incidente tuvo lugar a las puertas del Hotel Armani de la ciudad italiana, cuando Sainz iba acompañado por su mánager y primo, Carlos Oñoro. En ese momento le quitaron un reloj que según diversas fuentes se vende por precios que se encuentran entre los 150.000 euros y los 300.000 euros, de la marca de relojes Richard Mille.

El piloto madrileño comenzó tras esto una persecución, primero en el coche de su mánager y después a pie, pudiendo atrapar a uno de los ladrones gracias a la ayuda de otros transeúntes que se encontraban en la zona.

La Policía Estatal de Milán informó poco después de la detención de otros dos ladrones. En su comunicado explicaron que se trataba de tres jóvenes de origen marroquí que fueron detenidos por "por conspiración para robar al piloto de Ferrari, Carlos Sainz". Desde la policía dieron a conocer también cómo tuvieron lugar los hechos y los distintos puntos de la ciudad en los que se llevaron a cabo las tres detenciones: el primero, retenido por el propio piloto en via Pietro Verri, el segundo la via della Spiga y el tercero en la misma zona.

🇪🇸 Como muchos ya sabéis, ayer vivimos un desafortunado incidente en Milan. Lo más importante es que estamos todos bien y que esto queda sólo como una anécdota desagradable. Gracias a todas las personas que nos ayudaron ayer, a la policía de Milan por su rápida intervención y… — Carlos Sainz (@Carlossainz55) September 4, 2023

A través de su cuenta de Twitter/X Carlos Sainz ha hecho referencia a lo ocurrido tanto en italiano, como en inglés y en español. "Lo más importante es que estamos todos bien y que esto queda sólo como una anécdota desagradable", escribía en su publicación, en la que también ha dado las gracias a las personas que ayudaron durante el incidente, a la policía y a todos aquellos que le hicieron llegar mensajes durante el día de los hechos.