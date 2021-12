Carolina Robles y el 2021, el año de la levitación

A punto de cerrar el año, todavía con grandes objetivos por delante, Carolina Robles dará carpetazo a la mejor temporada de su vida. Y quiere más. La quinteña casi ha pasado de correr a levitar. La adversidad, las lesiones y el afán de superación personal la hicieron más fuerte hasta convertirse en una atleta todoterreno rebosante de confianza y segura, en su madurez deportiva, en que lo mejor aún está por llegar.

"Ojalá no se acabe este 2021. Ha sido el mejor año de mi vida. En pista cubierta, al aire libre en el 3.000 obstáculos, los Juegos de Tokio... Es lo que soñaba cuando empecé a correr con siete años", explica la sevillana, que en su deseo de perseguir ese reto de estar en la cita olímpica fue firmando marcas personales: en pista cubierta, bajó de los nueve minutos (8.59,93), logrando la octava marca española de todos los tiempos; en el 3.000 obstáculos encontró su prueba. Pulverizó su marca personal con un 9.34.87 y los resultados la llevaron a Tokio, "la mejor experiencia" de su vida. "Lo disfruté mucho. Cada momento era especial. Las carreras, el calentamiento viendo la gente que me rodeaba, la villa olímpica, el viaje... Traté de disfrutar cada momento, porque estaba cumpliendo mi sueño”.

Se cayó en las semifinales y fue repescada para correr toda una final olímpica: "Aun con el de dolor con el que acabé la prueba, la disfruté. Gocé de esa semifinal y de la final. Corrí con dolor, pero puedo decir que estuve en la final olímpica. Será un recuerdo imborrable. Los silencios, los nervios. Todavía son sensaciones muy vivas".

"Ahora me doy cuenta de la locura que era entrenar por la calle esquivando a gente"

Y cómo explica este cambio. "Siempre me veía con más calidad de la que después plasmaba en la pista. Cambié de entrenador y con Antonio Serrano (desde noviembre de 2019) nos dimos cuenta de que la programación no era eficiente. Ahora todo va mejor. Rodado. Y la verdad es que tengo mucha progresión y margen todavía", apunta la atleta de Montequinto. Y añade: "Ahora entiendo la locura que era entrenarme por la calle. Es algo que echo de menos, pero así no llegaba a ningún lado. No podía hacer series esquivando a gente, con escalones, por el campo...".

Y ahora sí que se centra en el campo. En el campo a través, donde está siendo la española más destacada en la temporada de cross. Si su primera internacionalidad fue en los Juegos Olímpicos, la segunda llega ahora en el Europeo de Dublín de cross, que se disputa el próximo 13 de diciembre. "Me recuperé bien de la caída, estuve parada un tiempo y parece que empezar la preparación para el campo a través más tarde me ha venido bien". "El único objetivo que tengo en el Campeonato de Europa es llegar a la meta exprimida. Mi entrenador ve opciones de estar en un top 15 y si él confía tanto en mí, no puedo ser menos, pese a que habrá muchas africanas nacionalizadas. Soy inexperta en el cross, pero voy con la seguridad de darlo todo", indicó.

El cambio en la rutina de trabajo no ha sido lo único a lo que achaca su mejora. "Me hice, ovovegetariana. Dejé de comer carne, pescado y productos lácteos. Siento mi cuerpo con más energía y recupero muy bien. Incluso las analíticas son mejores. Eso y la guía de Antonio Serrano me han permitido dar el salto que esperaba desde hace tiempo”, explica Robles, que se prepara para estar en el 3.000 obstáculos en 9.20 ó 9.25. "Ahora me encuentro muy bien. Corro disfrutando mucho en el cross una vez que solté ya la tensión de clasificarme para los Juegos. Cumpliendo ese sueño, corro disfrutando. Me apetece entrenar, lo hago de forma relajada y eso se transmite a la competición".

Tras la cita continental, ya se marca los siguientes retos: "El Nacional de cross, en Jaén, en marzo" y después hay Europeo y Mundial en verano. "No hay que elegir, pero sí tienes que apuntar a uno de los eventos para llegar en el pico de forma. Mi idea es que sea al Europeo", destaca la sevillana, que en la vorágine de la alta competición todavía saca tiempo, "de donde se puede", para su Escuela de Atletismo Correcaminos y su club Life Running. "Estoy en un momento en el que he cogido una buena dinámica y no le dedico el tiempo de antes, pero disfruto mucho entrenando a mis atletas", aseguró.