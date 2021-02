Ser la líder del ránking nacional en el 3.000, la única española en bajar este año de los nueve minutos (8.59,93) o haber protagonizado una exitosa temporada de invierno no le ha bastado a Carolina Robles para estar en el Europeo en pista cubierta de Torun, ya que la Federación Española de Atletismo (RFEA) ha primado los resultados de la final del Campeonato de España y laha dejado fuera de la selección.

La quinteña fue cuarta en esa final tras Marta García (9.14,76), Blanca Fernández (9.15,31) y Lucía Rodríguez (9.16,10), todas con peor marca en este 2021 que Robles y las tres seleccionadas para acudir a la cita continental. La quinteña, sin embargo, aceptó su exclusión de la lista para el Europeo al asegurar que le parece "igual de justa" la decisión de llevar a Lucía Rodríguez. "Hasta aquí, el sueño Europeo", asumió en una publicación en su perfil de Twitter. "Espera lo mejor... Prepárate para lo peor... Y acepta lo que venga. Se me queda el dolor en el alma de no poder darle el bocado a la marca que tanto hemos trabajado. No obstante, me parece igual de justa la decisión de llevar a Lucía. ¡A por todas chicas!", indicó la sevillana.

Sí estarán en el Europeo otros dos sevillanos: Gonzalo García, en 3.000 metros, y Maribel Pérez, en 60 metros. La velocista hispalense, que en los Campeonatosde España fue subcampeona tras Paula Sevilla, ha protagonizado igualmente una gran trayectoria de pista cubierta y hace unas semanas en el Andaluz, celebrado en Antequera (Málaga), estableció el tercer mejor registro de la historia de España en 60 metros femeninos con un tiempo de 7,25 segundos, a solo dos centésimas del récord español de Sandra Myers de hace casi 30 años tras marcar días antes otro registro de 7,28 segundos.

Por su parte, Gonzalo García acude al Europeo con el bronce conseguido en el Nacional de 3.000 metros, en el que sólo cedió frente a los dos mejores especialistas de la categoría, Adel Mechaal y Mohamed Katir, en una distancia en la que 15 atletas tenían la marca mínima, entre ellos el jiennense Sebastián Martos, que no estará debido a que fue quinto en la final.