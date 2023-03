Corbera y Cubelos consiguen su repóquer de oros en Sevilla

El nombre propio en el primer día de competición fue el de María Corbera, la madrileña consiguió su quinto entorchado nacional sobre la distancia de 5.000 metros a bordo de su C1. Con este nuevo oro, la palista del Club Escuela Piragüismo Aranjuez firmó su repóquer de títulos nacionales y lo hizo, además, de manera consecutiva. La medallista mundial y europea en 2022, desde que cambió el kayak por la canoa sólo sabe ganar. 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023 saben a oro para Corbera en el evento que inaugura la temporada del sprint olímpico.

En su final, la primera de la jornada vespertina del sábado, fue una auténtica apisonadora, constante y sin descanso, completó la distancia en 25 minutos y 37 segundos y dejó a la subcampeona de España, Cristina Soutelo (Club Kayak Tudense), a casi dos minutos de distancia (27:30), un tiempo con el que Soutelo, se hubiera proclamado campeona en 2021 y 2022. Da una muestra del estado de forma en el que se encuentra Corbera. El tercer escalón del podio lo ocupó Yurely Andrea Martín (Club Kayak Tudense).

El otro gran triunfador del fin de semana ha sido Paco Cubelos. El de la Universidad Católica San Antonio revalidó el título logrado el pasado año en K1 5000 m. y se colgó su quinto título nacional, tantos como las veces que Paco ha participado en esta prueba. De este modo y al igual que Corbera, logra su repóquer de oros. Su final, que cerró el programa de la competición, se convirtió en una regata de las que hacen afición. Su lucha por el título con Walter Bouzán (Club Deportivo Básico de Piragüismo El Sella) fue más que aplaudida en la rivera del Guadalquivir ya que el de Ribadesella, a sus 45 años, llegó a meta a sólo un segundo y medio del vencedor. Disputada también fue la pelea por el bronce, con dos maratonianos en la lucha. Fue José Julián Becerro el que alcanzó el podio al entrar por delante de Iván Alonso.

Final reñida en K1 mujeres

En la final de las mujeres de K1 5.000 m. la emoción por la victoria tampoco se quedó atrás ya que las diferencias fueron mínimas. Un segundo y medio entre las tres primeras, siendo la extremeña Estefanía Fernández (Club Iuxtanam Mérida) la que aceleró para conseguir el oro, con siete décimas de ventaja sobre Laura Pedruelo (Club Deportivo Durius Kayak Zamora), que fue segunda tras comprobar la foto finish ya que la diferencia de tiempo entre la zamorana y Begoña Lazkano (Club Donostia Kayak), que terminó tercera en el podio, fue de solo 21 centésimas.

La otra gran final marcada en rojo en el programa de este campeonato era la del C1 Sénior 5.000 m masculino merced a la calidad de los palistas, con un buen puñado de campeones del mundo que aspiraban a salir de la cita sevillana con el primer título del curso. Fue una regata que se decidió en los últimos 150 metros cuando Noel Domínguez (Club CDMC Breogan Do Grove) cambió el ritmo para sacar de su ola a Diego Romero (Club CDMC Breogan Do Grove), que cedió en meta cuatro segundos para colgarse la plata en el podio. Igual de apretada fue la lucha por el bronce. Un mano a mano entre Tono Campos (Club CDMC Breogan Do Grove) y Manuel Garrido (Club Kayak Tudense) que se llevó el primero por escaso margen para ocupar el último peldaño en la entrega de medallas.

En la categoría Sub 23 también la competencia fue feroz en las cuatro finales. En K1 femenino, fueron 65 centésimas las que separaron al oro de la plata en la segunda final del domingo. Irene Lata cumplió con el pronóstico y se proclamó campeona de España Sub 23 K1 5000 m. por ese estrecho margen de tiempo. Lara Feijoo (Club Kayaak Tudense) peleó con intensidad hasta el último instante, pero no pudo con la del Club Ria de Betanzos. A 28 segundos entró el bronce, que se lo llevó para el Real Club Náutico de Palma, Carla Vey.

En la masculina, Miguel Prieto (Club Piraguas Villaviciosa El Gaitero), se proclamó campeón de España por escaso segundo y medio. El esprint final lo disputó con Adrián Muñoz (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) que tuvo que conformarse con la plata y el bronce fue a parar a David Darne (Club Natació Banyoles), que entró en meta a más de 15 segundos del vencedor.

En los C1 Sub 23 de los hombres se esperaba una dura competencia entre tres palistas, Jaime Duro (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra), Diego Domínguez (Club CMDC Breogan Do Grove) y Pablo Crespo (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra). Fue a la salida de la última ciaboga cuando el de Pontevedra puso la directa y sacó lo mejor de sí mismo para empezar la temporada del mismo modo que terminó la pasada, con un oro. A escasos cuatro segundos llegó Diego Domínguez y con 15 de retraso sobre Jaime, entró su compañero de club, Pablo Crespo.

También fue muy emocionante la final del C1 Sub-23 de mujeres que consagró a Valeria Oliveira (Club Escuela Piragüismo Poio. Conservas Pescamar) seguida de la campeona del pasado año, Claudia Couto (Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra), y el bronce recayó en la local Carmen Chaves (Club Náutico de Sevilla).

Triunfo sevillano

En la categoría Junior, en la canoa femenina el título se lo llevó Ana Cantero (Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla) que aventajó en meta a Viktoria Yarchevska (Asociación Deportiva Pinatarense) en algo menos de un minuto. La tercera posición fue para Candelaria Delgado (Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla).

En la final masculina, el más rápido de todos fue Pedro Torrado (Club de Piragüismo As Torres Romería Vikinga de Catoira) que pudo defender su posición pese a los ataques de todo un campeón del mundo de maratón (Ponte de Lima 2022) como Darío Sánchez (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) que cedió 23 segundos en meta. Cerraba el podio Juan Ruiz (Club Náutico de Sevilla).

En las finales de los K1 de los Junior, en la categoría femenina el oro y la plata se decidió por un segundo y medio. Daniela García (Club Deportivo Tartesos de Huelva) logró el oro y Yaiza Novo (Club Los Gorilas de Candas) la plata. El bronce se lo embolsó María Paraja (Real Grupo de Cultura Covadonga). En la categoría masculina, Martín López (Club Náutico Firretes) se proclamó campeón de España, por delante de Jesús Machado (Circulo de Labradores) y de Javier García (Club Piraguas Villaviciosa El Gaitero) que lo flanquearon en el podio.

Paracanoe

En Paracanoe todas sus finales se completaron en la jornada del sábado. En la categoría de PK2 hombres 5000 m. el título fue para Higinio Rivero (Club Piragüismo Plentzia Taldea), seguido de Márcos Álvares (Náutico de Sevilla) y el bronce se lo adjudicó Adrián Castaño (Club Náutico de Palma).

En el PK3 mujeres 5000 m. la nueva campeona de España es Mª Araceli Menduiña (Club de Mar Ría de Aldan-Galdón SA), la subcampeona de España de esta categoría es desde hoy Elena Ayuso (Club Piragüismo Extremadura) y tercera clasificada fue Sandra Ortega (Club Escuela Piragüismo Aranjuez).

Fueron trece las embarcaciones que participaron en la final del PK3 hombres 5000 m. y el título fue a parar al cuello de Adrián Mosquera (Club Piragüismo Rias Baixas-Boiro), que se impuso al palista del Club Piragüismo Vilaboa, Marcos Terzado. Celso Martínez cruzó la línea de meta en la tercera posición.

La penúltima de las pruebas en Paracanoe fue la del PK2 mujeres 5000 m. Inés Felipe (Club Piragüismo de Badajoz) se proclamó nueva campeona de España. Subcampeona fue Verónica Romano (Club Básico AD Piragüismo Santander) y el bronce lo logró Josefa Sánchez (Club Deportivo Toletumkayak).

Por último, el PV3 hombres 5000 m. categoría que consagró como campeón a Antonio José Gómez Orellana (Club Náutico de Sevilla), plata fue Francisco José Fernández (Club Real Circulo de Labradores) y el bronce lo alcanzó David González (Club Kayak Tudense).

Los Máster también tuvieron su momento de competición. Con un alto número de inscritos se vivieron regatas emocionantes tanto en hombres como en mujeres en los barcos individuales y en los K2 y C2.