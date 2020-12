El Coria CF sumó su primera victoria de la temporada cuando peor estaba. Tras cinco derrotas consecutivas, un cambio de entrenador y, a la desesperada, el refuerzo con dos fichajes esta semana, los de Fernando Cepeda reaccionaron para estrenarse en la presente campaña y empezar a pensar en una reacción clasificatoria.

Un gol en el minuto 87 de Iván Acosta, recién llegado como el central Jesús González, le dio al equipo ribereño los tres puntos en su visita al Córdoba B (esta vez en la ciudad deportiva), una bocanada de aire para un equipo que empezaba a estar con el agua al cuello y que fue a la ciudad califal sin su mejor hombre, Juanito, sancionado.

El 0-1 de los corianos supone una inyección de moral para intentar salir del fondo de la tabla convirtiendo el próximo duelo ante el Castilleja (descansó esta jornada) en el regreso de Alejandro Ceballos al estadio Guadalquivir en una cita interesantísima y tremendamente vibrante.

El resto de la jornada no fue muy positiva para los equipos sevillanos. Salvo el Coria, nadie ganó. Tampoco el Utrera, que no sale del bache y, tras caer el martes en Gerena en un partido aplazado, tampoco sumó en su visita al San Roque de Lepe, nuevo líder tras vencer a los de Jesús Galván con un tanto de Nané (0-1). Uno de los aspirantes está, con este resultado, fuera ya de los tres primeros puestos, entre los que se ha colado el Puente Genil tras ganar en La Palma (0-1)

El Sevilla C, por su parte, no fue capaz de pasar del empate en la ciudad deportiva ante el Pozoblanco, un equipo que hasta el pasado martes, cuando venció al Castilleja en un partido aplazado, no había ganado.

En partido adelantado al sábado, el Gerena arrancó un punto en el feudo del Ciudad de Lucena (1-1) y estuvo cerca de ganar, ya que el cedió dos puntos de penalti al final.

En el subgrupo A, en el que sigue firme el Xerez CD, no le fueron mejor las cosas a Lebrijana, Antoniano y Cebecense. Los de José Antonio Asián cayeron en Conil (3-2) ante un equipo que no conocía el triunfo y también salen de los puestos de arriba.

Sí compitió el Cabecense de Rogelio Sánchez en un bonido duelo ante el Ceuta de José Juan Romero en el Carlos Marchena que acabó con 2-2. Se adelantó el equipo local con un gol de Domingo Jarana, empató de penalti el coriano Melo y en un final de infarto marcaron en un minuto Manu para el Cabecense y Pliego para los ceutíes.

Por último, el Antoniano, tras el zarpazo en Chapín de hace una semana, volvió a las andadas cayendo por 0-2 en Lebrija ante el Rota. Los de Rubio vuelven a cerrar la tabla, con dos puntos menos que el Cabecense.

Resultados Tercera Divisón.

Subgrupo 10A (Jornada 8)

Antoniano-Rota (0-2)

Cabecense-Ceuta (2-2)

Los Barrios-Xerez DFC (1-2)

Conil-Lebrijana (3-2)

Xerez CD-Arcos (2-0)

Subgrupo 10B (Jornada 9)

Ciudad de Lucena-Gerena (0-1)

San Roque Lepe-Utrera (1-0)

Córdoba B-Coria (0-1)

Sevilla C-Pozoblanco (0-0)

La Palma-Puente Genil (0-1)

Descansó: Castilleja