David Palacio irá al Europeo de Glasgow

El sevillano David Palacio acudirá finamente al Europeo en pista cubierta la próxima semana en Glasgow en la prueba de los 3.000 metros, en sustitución de Toni Abadía, lesionado. La participación del atleta aragonés estuvo en duda hasta el último momento debido a una microrrotura en el bíceps femoral izquierdo que lo obligó a parar dos semanas.

En ausencia del actual campeón europeo de 3.000, Adel Mechaal, la terna española de estará formada por Artur Bossy, reciente campeón de España, Sergio Jiménez y el propio David Palacio, que vuelve así a ser internacional

La lesión de Abadía concede al astigitano la oportunidad de participar por segunda vez en unos campeonatos de Europa. En su único antecedente (en Praga en 2015), compitió en 800 metros y llegó hasta semifinales. "Estoy feliz porque merecía ir al Europeo, pero triste porque es por la lesión de un compañero que es como un hermano para mí y me duele que sea ese el motivo de que vaya a competir en Glasgow", explicó el ecijano, que este fin de semana tenía previsto disputar el Nacional de clubes de cross en Linares y que no competirá al prohibir la normativa que la semana previa a un campeonato internacional los atletas seleccionados no pueden competir en ninguna prueba.