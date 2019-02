Palacio se queda sin Europeo

El domingo David Palacio corrió en Antequera y, "sin hacer la mejor carrera", conquistó el bronce en los 3.000 metros del Campeonato de España. Tras firmar una gran temporada invernal, siendo uno de los corredores destacados en las grandes pruebas internacionales del cross español, y contar con la mínima para los Europeos bajo techo de Glasgow, el ecijano confiaba en volver a vestir la camiseta de España tres años después, pero el seleccionador lo dejó fuera de una lista formada en esta disciplina por Toni Abadía, tercero en el ranking europeo que se recupera de una microrrotura en el bíceps femoral izquierdo, Artur Bossy, que se ganó la plaza al ser campeón de España, y Sergio Jiménez. El actual campeón europeo de 3.000, el catalán Adel Mechaal, renunció a defender el título y Jesús Gómez, también con mínima, ha apostado por el 1.500.

Sólo Bossy compitió este domingo en los Nacionales. Abadía se ausentó con permiso para no forzar y Sergio Jiménez fue baja por encontrarse el sábado con fiebre y vómitos, acreditado por la Federación Española (RFEA), cuyo seleccionador optó por Abadía y Jiménez por delante de Palacio por su criterio técnico, según fuentes de la Federación. Sin embargo, el sevillano cree que se ha cometido "una injusticia" y se plantea denunciar a la Federación. "Es un día muy triste para mí. Creo que la RFEA ha cometido una injusticia. Tengo la mínima y he hecho una temporada increíble y méritos deportivos suficientes, además de cumplir con los criterios generales y específicos para estar en Glasgow", apuntó el atleta astigitano en declaraciones a la Cadena Ser Andalucía Centro.

Palacio: "Estoy desilusionado; he hecho méritos deportivos y no es la primera vez que me pasa algo así"

"Se está jugando con mi carrera deportiva. No es la primera vez que me ocurre y no entiendo qué he hecho para merecer esto", argumentó Palacio, quien destacó que en Antequera corrió con una infección de orina, cuya prueba ha remitido a la Federación. "He pasado una semana complicada tras disputar el Cross de Lasarte. Me resentí de mi tendón de Aquiles y he estado tratándome en Madrid y Murcia, pagándome los viajes y los médicos de mi bolsillo por no tener beca al no ser internacional. Me gasté 1.000 euros para estar en el Día D y la Hora H donde debía estar y no ha servido de nada. Aun así, fui tercero con una infección de orina", señaló el atleta, que felicitó por su "carrera espectacular" al campeón, Artur Bossy, en una cita en la que él no tuvo el mejor día, pero sí "el valor de aun estando malo salir a competir".

El subcampeón olímpico de 110 metros vallas Orlando Ortega, y la triplista Ana Peleteiro, bronce mundial y europeo, encabezan la selección española, compuesta por el momento (el viernes saldrá la lista definitiva) por 42 atletas, 24 hombres y 18 mujeres, que competirá del 1 al 3 de marzo próximo en los Europeos en pista cubierta de Glasgow.

Ortega y Peleteiro son, junto con el heptatleta Jorge Ureña, actual subcampeón continental, Óscar Husillos (400) y Álvaro de Arriba (800), las principales bazas españolas para obtener medallas en la capital escocesa, dentro de un equipo rejuvenecido con la presencia de Jael Bestué (60 metros), de 18 años; María Vicente (pentatlón ), de 17, y Salma Paralluelo (400), de 15, y actual campeona mundial con la selección española de fútbol sub 17.