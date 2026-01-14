El Betis-Elche de Copa del Rey, en directo

La Cartuja, escenario de la final, resolverá una de las eliminatorias de los octavos de final de la Copa del Rey, en la que el Betis busca alimentar la ilusión en un torneo marcado en rojo para alcanzar los cuartos de final. Para ello debe superar al Elche del 'bético' Eder Sarabia, que, como el Betis, afronta el duelo esperanzado y con bajas.

Manuel Pellegrini sumó a las consabidas bajas de Isco, que sigue su proceso de recuperación; Amrabat y Abde, que juegan a la misma hora las semifinales de la Copa de África; Cucho Hernández, el máximo goleador heliopolitano esta campaña, Ángel Ortiz y Junior se lesionaron en el último partido, la ausencia de Bellerín. Muchos nombres que obligan al chileno a hacer cambios obligados en su teórico once inicial.

El equipo ilicitano también cuenta con importantes bajas como André Silva y Rafa Mir, lesionados ambos, el central Pedro Bigas y Héctor Fort, operado hace dos semanas de una lesión en el hombro.

Pese a las promociones activadas, el horario y el hecho de que el abonado tenga que pagar hará que la Cartuja no se llene para un partido vital, aunque sí se registrará una buena entrada pese a que se espera un ambiente más frío de lo normal para una cota tan importante.