David Palacio: "Tengo ganas de volver a correr por España"

Ni la vida ni el atletismo se lo han puesto fácil al ecijano David Palacio, especialista en levantarse de cada revés que ha sufrido. Varapalos personales, reveses deportivos que años atrás le hicieron mella. Quizá demasiada. Pero el corredor astigitano, promesa del 800 en su día (tercero en los Nacionales de 2016) y que tras un breve paso por el 1.500 ha encontrado la felicidad en el 3.000, el cross y la media distancia. Y el bronce conquistado en el Campeonato de España en el 3.000 el pasado domingo en Antequera es el broche a una excepcional temporada invernal que debe rematar en el Europeo en pista cubierta de Glasgow dentro de dos semanas.

Tiene la mínima –ha corrido en 7.54 cuando la mínima es 7.56–, cumplió con la condición de competir en los pasados Nacionales y le “sobran las ganas de volver a vestir la camiseta y correr por la selección española”, señala el sevillano, a quien el paso de las horas le han hecho ver que la "tristeza" inicial por no colgarse el oro no tapa el éxito de un bronce que lo debe llevar a Glasgow tras una carrera "perra" que le dejó marcas de guerra: "No fue como esperaba, pero los otros atletas también corren. Estuve a punto de caerme y tengo varios arañazos de los clavos de mis compañeros, pero hay que valorar lo conseguido desde la distancia y la objetividad y es para estar contento. Llevo tres años quedándome a menos de un segundo de la mínima para estar en alguna gran cita internacional y esta vez por fin lo he conseguido. Me he ganado una plaza en la pista y estoy feliz", asegura.

La temporada de invierno de Palacio está siendo para enmarcar. En septiembre se fue a entrenarse a Zaragoza con el grupo de José Luis Mareca. Él, junto a su amigo Toni Abadía (que estará también en Glasgow junto a Artur Bosy, oro en el 3.000 de Antequera), han recuperado a un atleta que vuelve a sonreír tras buscarse a sí mismo en Soria y Mallorca con otros grupos de trabajo. "El cambio a Zaragoza me ha venido muy bien. He encontrado compañeros en los que confiar y un entrenador que está muy involucrado en lo deportivo y lo personal. Tras muchos años en el 800 y después en el 1.500, estaba agobiado y frustrado por no conseguir mis objetivos. Ahora tengo una nueva ilusión y he encontrado mi sitio. Volver a la selección es muy importante para mí", señala Palacio, para quien "un mal día", refiriéndose a la final del Nacional en la que era favorito, no empaña un gran invierno, porque "por una carrera, no soy mejor o peor".

Y es que en este invierno el ecijano ha demostrado que está a un gran nivel. No ha parado de correr de allí para acá. contra los mejores del campo a través, fajándose en barro y bajo el granizo como en el Cross de Lasarte, que acabó con hipotermia y resintiéndose del tendón de Aquiles. "Era poco antes de Antequera y tuve que tratarme en Madrid y Murcia. Me he gastado mucho dinero en viajes (no está becado por la Federación), así que lograr la plaza para el Europeo es una gran recompensa", afirmó la revelación de la temporada, en la que fue décimo en Lasarte. Un resultado discreto comparado con los que venía haciendo: ganador en Toledo, quinto en Elgoibar siendo el segundo español, segundo en Aranda del Duero, primero en Ibiza, cuarto en Venta de Baños, también como segundo español, y séptimo en Itálica, donde cruzó bajo el arco como el primer español. La próxima parada es Glasgow, para rematar un invierno de ensueño.