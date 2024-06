De la Fuente y la regeneración del orgullo de ser español

Luis de la Fuente agradeció a la afición que acudirá al Olímpico de Berlín el respaldo en inferioridad ante Croacia, asegurando que "España es el mejor país del mundo" pero que tiene que mejorar "en sentirse orgulloso de ser español". "España es el mejor país del mundo, somos los más grandes pero tenemos que mejorar en muchas cosas, una de esas el sentirse orgullosos de ser españoles", afirmó en la rueda de prensa oficial en vísperas del debut.

España iniciará el partido perdiendo en la grada del Olímpico de Berlín, donde se esperan 12.000 aficionados españoles, minoría ante una oleada croata. "Es un número muy importante", defendió el riojano.

"Históricamente habrá habido pocas citas con tal número. La gente está enganchada, nos cuesta ese sentimiento nacional pero es nuestra responsabilidad engancharla con victorias, que sientan ese orgullo de país que genere motivación para acompañarnos en desplazamientos. Con la victoria se consigue mejor y vamos a tratar de darles motivos para que nos sigan de manera más multitudinaria", añadió.

El riojano, en su primer gran torneo al mando, aseguró que la Eurocopa es su mayor desafío hasta el momento, al tiempo que incidió también en el mensaje de "cohesión" y del trabajo individual como parte fundamental del éxito colectivo.

"Representar a España me parece un grandísima responsabilidad, el reto es el más importante que tengo hasta ahora de los que he vivido. La dimensión de una Eurocopa trasciende el resto de situaciones vividas anteriormente, pero es fútbol con un grupo de jugadores que conozco muy bien, lo que me permite estar tranquilo", señaló.

"El mensaje es de solidaridad, de equipo, de cohesión, de trabajo conjunto y eso es muy bueno porque individualmente tenemos un talento superior muy importante y somos más fuertes si trabajamos como un buen equipo, no como uno pequeño. Tenemos mucha categoría y hay que poner el talento individual al servicio del equipo", comentó.

España, en el Grupo de la Muerte, debe dar el máximo: "Queremos disfrutar de una preciosa competición sabiendo que tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad". Todo el grupo está disponible, incluidos Dani Olmo y Aymeric Laporte, que no jugará por decisión del propio De la Fuente, que prefiere darle descanso para no arriesgar y desveló que ya tiene el equipo decidido.