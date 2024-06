El mercado de la Eurocopa: Morata, Kimmich, Dovbyk, Lukaku, Memphis, Wirtz, Joao Félix…

Ya resuelto el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, la Eurocopa 2024 abre un nuevo escaparate del mercado del fútbol europeo, con el futuro pendiente de Joshua Kimmich, Memphis Depay, Xavi Simons, Giorgios Mammardashvili, Joao Félix, Artem Dovbyk, Álvaro Morata o Romelu Lukaku.

La continuidad de Morata en el Atlético de Madrid está en el aire. Cada vez más. "Es que yo no puedo controlar lo que va a pasar. A lo mejor no soy la prioridad del entrenador (Diego Simeone) y del club y están buscando alguna posibilidad", expuso en declaraciones la pasada noche a 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'.

"Yo tengo una edad que a lo mejor necesito jugar más partidos y buscar otras cosas, pero si el club cuenta conmigo también estoy muy feliz en el Atlético de Madrid, tengo mi casa recién terminada y quiero ganar un título con el Atlético de Madrid y lo voy a seguir diciendo hasta el día que me retire, pero luego no sé yo si la prioridad es tenerme a mí, fichar a otros delanteros...", continuó el atacante durante esa entrevista.

"Me imagino que lo que sale en prensa es lo que están hablando ellos (en referencia al club), así de claro te lo digo. Yo no he hablado con nadie, pero sí veo que el Atlético de Madrid quiere fichar a ocho delanteros me imagino que no soy la prioridad del club, así de claro te lo digo. Tengo 31 años, voy a hacer 32 en octubre, no me puedo quedar en el Atleti para no jugar...", abundó.

En la selección española hay más dilemas de futuro: Nacho Fernández, el capitán que levantó la decimoquinta Copa de Europa del Real Madrid, si se va o se queda, tras el amago de la anterior campaña, o Joselu Mato, cedido desde el Espanyol al conjunto blanco, que tiene una opción de compra.

También Robin Le Normand, objetivo número uno, con negociaciones que van avanzando, para el centro de la defensa del 'nuevo' Atlético que pretende construir Diego Simeone, que apunta en el ataque a Dovbyk.

El delantero del Girona y de la selección ucraniana está ante su debut en la Eurocopa 2024 tras ser el máximo goleador de LaLiga EA Sports española. El torneo es un riesgo para los compradores: su precio puede dispararse. Tiene 26 años y ha anotado 24 goles en 39 choques en la asombrosa campaña de su equipo. Su valor de mercado ronda los 30 millones.

Kimmich y una conversación pendiente

Kimmich, medio centro (o lateral derecho) internacional alemán, uno de los mejores del mundo en su posición, aún tiene un año de contrato con el Bayern Múnich, mientras surgen pretendientes y Hansi Flick, que ya lo dirigió en el club bávaro y la selección alemana, aterriza en el banquillo azulgrana.

El futbolista no desvela nada y aplaza cualquier decisión a todo lo que suceda después de la Eurocopa, conversaciones incluidas con el propio Bayern, con el que ha disputado ya 390 partidos a sus 29 años.

Campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen y también internacional con Alemania, Florian Wirtz es otro de los grandes valores de la Eurocopa en el mercado. A sus 21 años, con contrato hasta 2027 en el equipo dirigido por Xabi Alonso, el mejor jugador de la última liga alemana es codiciado en Europa.

También Xavi Simons, otra de las atracciones del mercado. Pero pertenece al Paris Saint Germain. Su futuro depende del poderoso conjunto parisino, que ha perdido este verano a Mbappé. Recomprado al PSV Eindhoven hace un año, cuando marcó 22 goles y dio otros once, este curso ha jugado cedido en el Leipzig, con el que ha contribuido a 23 tantos: 10 como goleador y 13 como asistente.

El talento neerlandés, que surgió de la cantera del Barcelona, tiene aún tan solo 21 años, ya 14 encuentros como internacional con la selección neerlandesa, un valor de mercado de 73,3 millones de euros, según datos de 'Be Soccer Pro, y un contrato de tres años más con el PSG, que pagó cuatro millones de euros para recuperarlo del PSV.

Su compatriota Memphis Depay, 30 años, 13 goles en 40 partidos con el Atlético en el último año y medio, lastrado por las lesiones, es "agente libre" tras no continuar en el equipo rojiblanco.

Era una salida anunciada, previsible ya en el tramo final de la campaña, de un futbolista cuya capacidad goleadora es indudable, pero que ha estado 206 días de baja por lesiones en su paso por el conjunto madrileño.

Tiene ahora la Eurocopa para reivindicarse y revalorizarse bajo la confianza en Países Bajos de Ronald Koeman, quien lo fichó para el Barcelona tras deslumbrar en el Olympique Lyon.

¿Joao Félix?

Joao Félix, entre tanto, está de nuevo en una situación de incertidumbre. Su contrato con el Atlético va hasta 2029, pero no cuenta para el equipo rojiblanco, en ese conflicto deportivo irreconducible que sostuvo con Simeone y que se puso aún más en evidencia hace un año, cuando debió incorporarse a la pretemporada con su invariable postura de marcharse.

Lo hizo al Barcelona, cedido un año, con un curso ampliado de su vínculo con el Atlético (de 2028 a 2029) y con una rebaja salarial a su vuelta al equipo rojiblanco, que rebusca un comprador para proteger la mayor cantidad posible de la inversión que hizo de 120 millones de euros hace 5 años y que sea también un destino apetecible para el atacante, que podría también seguir a préstamo en el equipo azulgrana.

Como el atacante portugués, aún por debajo de las expectativas, todavía sin la explosión futbolística que se presuponía una cuestión de tiempo hace tres años, el futuro es incierto para Romelo Lukaku, propiedad del Chelsea, que lo ha cedido cada una de las últimas dos temporadas, primero al Inter y después al Roma, con el que este ejercicio firmó 21 aciertos.

La entidad londinense pagó 113 millones de euros en el verano de 2021 por un jugador que apenas ha disputado 44 choques con el equipo 'blue' con 15 tantos en 2021-22, pero que tiene contrato en Stamford Bridge hasta el 30 de junio de 2026.

En el Valencia, Giorgios Mamardashvili también irrumpe en el mercado en su estreno en una Eurocopa con Georgia. Un guardameta que despierta el interés en toda Europa. De la Premier a LaLiga. A punto estuvo de firmar por el Bayern Múnich hace un año, su futuro actual en el Valencia parece limitado.

También al extremo portugués Pedro Neto, del Wolwerhampton, mientras que el joven defensa central del Sporting de Lisboa Gonçalo Inacio, con contrato aún hasta 2027, es un desafío para el Manchester United.