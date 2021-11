A España le espera el 'inferno griego' en el Olímpico de Atenas

Tan solo quedan dos jornadas para acabar la fase clasificatoria para el Mundial de 2022 y para algunos equipos estos dos últimos compromisos se pueden catalogar como dos finales. Por ejemplo para España, que debe ganar ambos para acceder de manera directa a la Copa del Mundo.

También la selección griega se juega mucho en este partido. Tiene la obligación de ganar para seguir con opciones de conseguir el billete para Catar, aunque aparte de conseguir sus tres puntos necesita que le acompañen otros resultados.

Con esta situación, en la que una derrota dejaría a los helenos sin opciones para conseguir de manera directa el pase al Mundial de Catar, se espera un ambiente muy hostil para los de Luis Enrique en el partido, con miles de griegos en las gradas animando a su selección. El Estadio Olímpico de Atenas, que acogerá el choque entre Grecia y España, tiene capacidad para albergar a cerca de 70.000 espectadores. Aún quedan entradas disponibles a la venta, pero no cabe duda de que el ambiente será muy caliente aunque no se cuelgue el cartel de 'no hay billetes'.

El estadio que albergara el partido se empezó a construir en el 1979 y también se conoce como Spiridon Louis, en honor al atleta griego que ganó la primera maratón de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1986. Este campo también ha acogido otros eventos importantes como la final de la Champions League en el 2007.

Aunque el combinado nacional no estará solo en estadio griego. La Selección ha informado que se pueden adquirir entradas para el partido a través de su página web hasta las 22 horas del día de hoy. Con un precio único de 15 euros, los aficionados pueden conseguir los billetes para el decisivo encuentro y vivirlo 'in situ' en el Estadio Olímpico de Atenas, la casa del AEK de Atenas y del Panathinaikos. La afición española estará ubicada en el sector 21 del estadio.

El domingo frente a Suecia, en el Olímpico de la Cartuja

En el primer partido de los dos que quedan para acabar la fase clasificatoria se encontrará la selección española un público en contra, pero el segundo lo jugará en su país con su afición, que ayudará a los de Luis Enrique a acercarse al triunfo frente a Suecia.

El estadio sevillano de la Cartuja será la sede del encuentro frente a los Suecos, que sería prácticamente una final si tanto como el equipo nórdico como el español ganan a Georgia y Grecia, respectivamente.