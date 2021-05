Juanma Moreno quería a Jesús Navas en la selección española

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha declarado este martes "partidario de más andaluces" en la lista elaborada por el seleccionador nacional, Luis Enrique, para la Eurocopa de fútbol, y que ha particularizado en el caso "del lateral derecho reconocido por todos, que está en un óptimo momento de forma", en referencia al jugador del Sevilla, Jesús Navas, a quien ha descrito sin aludir a éste por su nombre y primer apellido.

El presidente andaluz se ha pronunciado en estos términos en Sevilla durante la foto oficial con el trofeo de la Eurocopa, a la que han asistido también el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que se ha celebrado en en el Real Alcázar.

Moreno ha considerado de entrada, a preguntas de los periodistas, sobre la polémica suscitada a raíz de la lista de jugadores convocados por Luis Enrique para representar a España en la Eurocopa de fútbol, que jugará en Sevilla la fase de grupos, que "creo que si el presidente de la Federación no se mete, no me debo meter yo", planteamiento que no ha sido óbice para acabar reclamando la presencia de más jugadores andaluces.

Tras su alusión implícita a la convocatoria de Jesús Navas, Moreno ha reconocido que "no soy seleccionador nacional y no tengo las condiciones ni el conocimiento ni la capacidad", al tiempo que ha expresado "estar convencido" de que la selección de jugadores "se adoptado criterios técnicos más óptimos".

La celebración de la Eurocopa en Sevilla va a generar un retorno económico directo de 215 M€. Vuelve el público al estadio con todas las medidas de seguridad. Las Administraciones remamos en la misma dirección de la @UEFA y la @rfef para que la #EURO2020 sea un éxito. pic.twitter.com/5eXtvYbxcJ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 25, 2021

Moreno, quien ha reconocido que "todos somos un entrenador, todos opinamos", ha trasladado que la lista de jugadores "la asumimos como todos los españoles" y ha expresado su convencimiento de que el equipo de España "tiene mucho presente y mucho futuro", razonamiento que le ha llevado a proclamar que "puede explotar en esta Eurocopa".

El presidente de la Junta de Andalucía ha deseado "suerte" a España y ha anunciado "el cariño y respaldo de toda la afición sevillana y andaluza".