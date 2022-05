Final Europa League: el Estadio de la Cartuja, alternativa para los hinchas del Rangers sin entrada para la final

A poco menos de una semana para la celebración de la final de la Europa League en Sevilla, otro de los estadios de la ciudad se va a habilitar para que los hinchas del Glasgow Rangers puedan concentrarse allí y seguir el partido en una pantalla gigante.

Aún no se han desvelado todos los detalles sobre este evento alternativo, pero la cuenta en redes sociales del Estadio de La Cartuja ha anunciado que en breve se anunciarán los precios de las entradas para acceder al Estadio de la Cartuja para ver la final.

El anuncio ha despertado la curiosidad por conocer los detalles de los hinchas del Rangers en respuesta al mensaje del estadio sevillano, lo que hace presuponer que muchos de ellos se van a desplazar a Sevilla sin entrada para la final.

ℹ️All information on the 📍location of the @RangersFC Fans Zone🙌 and ticket🎟 sales for viewing the match will be available in the coming days. pic.twitter.com/P1XWgq5KaX