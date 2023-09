Europa se dispara con un Jon Rahm estelar

Con un Jon Rahm estelar que salvó el empate ante Scottie Scheffler con una exhibición en la parte final del partido que les enfrentó, Europa aumentó a cinco puntos la gran ventaja conseguida ante Estados Unidos (6 y 1/2 a 1 y 1/2) en el primer turno y presentó con argumentos sólidos su candidatura para ganar esta Copa Ryder que se celebra en Roma y que se estrenó con una jornada inaugural de mucho nivel.

Europa, por ahora invicta, dormirá con cinco valiosos puntos de ventaja y el merecido reconocimiento popular de haber sido muy superior a los norteamericanos, en una primera jornada histórica por el inédito 4-0 en los foursomes matutinos que, junto a la resistencia de Rahm en los fourballs, dejaron muy tocados al combinado que capitanea Zach Johnson.

Estados Unidos no tenía más opción que ir sin miramientos ante una Europa desatada tras el inicio fulgurante en los golpes alternados. Salió con todo en el Marco Simone de Roma y amedrentó por momentos a los europeos, pero no pudo con un Rahm que aguardó paciente su momento para brillar en el verde.

Porque cuando Estados Unidos tenía todo de cara para sumar un punto en el partido que enfrentó a Scottie Scheffler, número uno del ránking, y Brooks Koepa contra Rahm y el debutante danés Nicolai Hojgaard, apareció la mejor versión del español. Con un golpe superlativo en el hoyo 16 y un putt determinante en el 18, dos eagles que amargaron la tarde al equipo estadounidense, el León de Barrika frenó buena parte de la insurrección americana y garantizó el éxito del combinado europeo salvando un empate clave en este primer día.

Rahmbo, algo desacertado en el comienzo de los fourballs tras haber sido el ganador del primer punto europeo en los foursomes matutinos, despertó en el momento en el que más le necesitaba el combinado que capitanea Luke Donald. Todo con la épica que suele acompañarle. El de Barrika rubricó un approach mágico en el hoyo 16 con el que empató el partido a falta de dos hoyos ante Scotti Scheffler y Brooks Koepka.

Un eagle que volvió loco al Marco Simone en el que se celebra esta Copa Ryder. No pudo concretar, eso sí, en el siguiente juego y desaprovechó una oportunidad clara que le frustró, pero que por supuesto no le tumbó. Porque Rahm se crece en los momentos difíciles y una Copa Ryder no es el escenario para esconderse.

Con todo el Marco Simone pendiente de su golpe, Rahmbo rubricó otro eagle que pareció, por un momento, ni creerse. El ruido del público abrazó la reacción de un Rahm que, una vez más, señaló el camino de Europa a la victoria en una jornada para el recuerdo. Medio punto que, sumado a los empates del noruego Viktor Hovland y el inglés Tyrrel Hatton contra Justin Thomas y Jordan Spieth y del escocés Robert MacIntyre y el inglés Justin Rose contra Max Homa y Wyndham Clark; así como a la victoria del norirlandés Rory McIlroy y el inglés Matt Fitzpatrick, supusieron los 6 puntos y medio que certificaron el mantenimiento de la trascendente ventaja cosechada en el foursomes.

El único binomio exitoso del equipo capitaneado por Luke Donald fue el formado por el norirlandés Rory McIlroy y el inglés Matt Fitzpatrick, que atropelló sin miramientos al formado por Collin Morikawa y Xander Schauffele tras una exhibición de Fitzpatrick, que fue la mejor bola cinco hoyos seguidos, desde el segundo al sexto.

McIlroy rubricó el sexto consecutivo y colocó una ventaja de seis puntos que Morikawa rebajó en los hoyos 11 y 12, dando una pequeña esperanza que apagó el propio McIlroy en el 15, sentenciando el partido con un 5&3 (cinco puntos de ventaja a falta de tres hoyos). En el primer partido del turno de tarde, el duelo entre noruego Viktor Hovland y el inglés Tyrrel Hatton contra Justin Thomas y Jordan Spieth reinó la igualdad.

Fue un intercambio de golpes en el que cada combinado se agenció cuatro hoyos. Los europeos ganaron en el 1, el 7, el 14 y el 16; mientras que los estadounidenses hicieron lo propio en el 4, el 6, el 12 y el 13. Hovland fue determinante con el último golpe en el Hoyo 17 que certificó el empate, pero fue Hatton el que se echó el equipo a la espalda ganando tres hoyos.

El último partido en finalizar fue el que enfrentó al escocés Robert MacIntyre y el inglés Justin Rose contra Max Homa y Wyndham Clark con otro empate gracias al final emocionante que brindó Rose al agenciarse los dos últimos hoyos. Europa, liderada por Jon Rahm, mantiene condición de invicta tras una jornada emocionante que les coloca con cinco puntos de ventaja. Este sábado, mismo formato, primero los cuatro 'fouursomes' en el turno de mañana y después los 'fourballs' en el de tarde.