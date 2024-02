El FP Pro Voley Cajasol cae en el desempate frente a CV Sant Cugat

No pudo llevarse la victoria FP Pro Voley Cajasol en el gran encuentro de la jornada frente a DSV CV San Cugat. Las nazarenas remontaron el set inicial y se pusieron 2-1 arriba pero cayeron en el tiebreak final. De esta forma, suma un punto más en la clasificación.

El conjunto nazareno comenzó con un gran juego, especialmente siendo muy fuertes en bloqueo y defensa, apretando en saque. Del 1-4 inicial, se pasó al 8-4 con Josie Vondran al saque. La defensa nazarena consiguió neutralizar los ataques rivales y abrir ventaja en el marcador. Pero DSV CV Sant Cugat está tercero en la clasificación gracias a sus grandes virtudes en todas las facetas del juego y consiguió recortar diferencias hasta el 9-8. A partir de ahí, la igualdad fue total en el marcador con una alternancia entre dos grandes equipos. Kayla Henley, opuesta americana del FP Pro Voley Cajasol, volvió a mostrar un gran rendimiento en ataque siendo clave en el set. Tres puntos consecutivos, para poner el 19-17 en el marcador, hizo que Rafa Ruiz, entrenador visitante, pidiera tiempo muerto. La igualdad fue total y dispuso el equipo nazareno de punto de set, pero consiguió levantarlo Sant Cugat hasta llevarse el set por 25-27.

El segundo set comenzó con una gran desconexión del equipo nazareno tras perder el primero. Las nazarenas no supieron reponerse y tuvo que mover el banquillo Ricardo Torronteras y dar entrada a Crystal Burk y Leticia Delagrammatikas en busca de la reacción con 5-13 en el electrónico. DSV CV Sant Cugat se mantuvo firme en saque y ataque sin cometer errores. Los cambios surtieron efecto y el equipo reaccionó hasta poner el 15-16 en el electrónico. Crystal consiguió dar consistencia a la recepción y Vondran tuvo más opciones de ataque. La igualdad volvió a ser total en el tramo final de set hasta cerrarlo el FP Pro Voley Cajasol por 25-22.

Tras la gran remontada del segundo set, el conjunto de Ricardo Torronteras se vino arriba y consiguió plasmar su mejor juego. Mantuvo en pista la misma rotación que terminó el set anterior con Leticia y Crystal en liza. Con ello, en un abrir y cerrar de ojos se marchaban en el

electrónico con 11-6 donde Rafael Ruiz, técnico visitante, tuvo que pedir tiempo muerto. También aprovechó para cambiar a la colocadora dando entrada a Inés Victory por Anna Newsone. Continuaron las nazarenas ampliando la ventaja durante el set en un parcial casi inmaculado que cerraron por 25-14 para delirio de las gradas en el Pabellón Francisco de Dios Jiménez.

El cuarto set era la oportunidad de sumar los tres puntos en casa. Comenzó con máxima igualdad en el marcador aunque Ricardo Torronteras tuvo que pararlo con 5-7 en contra tras un parcial de tres a cero para las visitantes. CV Sant Cugat volvió a encontrar la forma de percutir el bloqueo local y consiguió una mínima renta que el Torronteras quiso frenar. La igualdad volvió al marcador con once puntos, pero de nuevo las visitantes pusieron tierra de por medio hasta el 11-14 con dos errores de las nazarenas. No encontró su mejor juego el FP Pro Voley Cajasol y aunque luchó hasta el final, no pudo llevarse el set que terminó cayendo del lado visitante por 19-25.

El desempate fue, de nuevo, muy igualado. Ambos equipos sumaron buenos ataques y se fueron al cambio de campo con 7-8 en el marcador. Pero las visitantes mostraron su mejor versión en los momentos claves y se llevaron el desempate por 10-15 con una gran Maria Brun. El conjunto nazareno buscará la próxima semana la victoria en casa del líder CV Hidramar Gran Canaria el sábado.