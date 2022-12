El fútbol desde el taller: Alejandro Barbosa, un fisioterapeuta en la élite

En un fútbol cada vez más profesionalizado, en donde todo se cuida al más mínimo detalle, la importancia de todo el staff juega un papel muy importante para el buen rendimiento de los futbolistas. Entre todos esos profesionales que lo conforman, la figura del fisioterapeuta se erige cada vez más como uno de los pesos pesados en la recuperación, rehabilitación y preparación de los deportistas.

Entre la juventud y la experiencia se mueve Alejandro Barbosa, un sevillano de cuna que conoce mejor que nadie los entresijos de un vestuario, los detalles de la élite futbolística más absoluta e incluso el regusto de jugar, y la amargura de perder, una final de Champions. Todo ello desde el puesto de fisioterapeuta, con una trayectoria que tiene su punto más álgido en clubes tan importantes a nivel europeo como el Tottenham o el Nápoles.

"Para trabajar en un club tienes que entender cuál es tu sitio", empieza explicando Alejandro. Cada club tiene su rutina, cada cuerpo médico sus escalas y cada entrenador sus manías, pero la importancia es que todas las partes "tienen que llegar a un mensaje común". La comunicación, como en cualquier empresa, es la clave para un buen entendimiento y desarrollo.

Alejandro empezó tratando a deportistas de élite de forma particular, antes de dar el salto a los clubes. "El paciente es el que te marca la confianza, sea cual sea", aclara sobre la diferencia entre tratar a un deportista del que no lo es. Si bien, "las altas capacidades" de los futbolistas, exige que el fisio tenga que ir "al detalle", individualizando al máximo en cada uno.

De hecho, el fisioterapeuta, que ha trabajado y trabaja con los aparatos más precisos sobre el rendimiento y estado físico de un futbolista, reconoce que estos "cada vez son más rápidos, corren más kilómetros", y en esta tesitura entra la indecente carga que, cada vez más, acumulan en su cuerpo los profesionales. Alejandro es tajante sobre el problema que supone esta carga, porque "los procesos fisiológicos de recuperación no se cumplen". "Sabemos que uno de los motivos por el que se producen más lesiones es por el aumento de partidos", explica aportando otros datos como el aumento de las lesiones de los futbolistas en una zona tan sufrida para ellos como el isquiosural, que suben un 2% o 3% anualmente.

Sin duda, los mejores momentos en la carrera de Alejandro llegaron en Londres, en el Tottenham, donde aterrizó en la temporada 2018-19 de la mano de un icono del fútbol español como Fernando Llorente. "Lo conozco desde que jugaba en el Sevilla", un momento de la carrera del delantero donde Barbosa trató las molestias en el pubis y en la rodilla, que hizo que "generara una alta confianza conmigo". Tras el Sevilla, el internacional llegó al Swansea, y de allí rumbo a Londres. "Fernando quería que me fuera con él y el Tottenham me hizo varias entrevistas", aclara.

No tardarían en comunicarle que contaban con él para el staff médico, en un puesto donde el respeto inicial pronto se convertiría en "confianza" con el vestuario. "Un grupo a espectacular a nivel personal", explica sobre el Tottenham, con estrellas de élite mundial como Kane, "un tipo con el que se podía hablar de tú a tú", o Son, al que recuerda "siempre con una sonrisa en la cara y gastando bromas".

De entre tantas experiencias en el Tottenham, hay una que marca la carrera de Alejandro y de cualquiera que tenga el privilegio de vivirla, y no es otra que sentir en primera persona una final de la Champions League. Fue en Madrid, en el Wanda Metropolitano, donde asegura que se sentía "como el presidente de los Estados Unidos". Una final de contrastes, porque fue "la experiencia más increíble a nivel profesional con diferencia", pero también "la derrota más dura con la que más tristeza y soledad he sentido". El Liverpool se impondría al Tottenham 0-2 el 1 de junio de 2019.

Una final a la que Alejandro acudió como amuleto del equipo, ya que tratando a Llorente había tenido que viajar a las eliminatorias previas, cuando no le correspondía al haber unos fisios asignados para los partidos europeos. De hecho, fue tan inesperado que tuvo que hacer un cambio de planes... "tenía programado un viaje a París en la fecha de la final, y tuve que cambiarlo".

Llorente volvió a cambiar de aires, y su fisio con él. Destino al sur de Italia, en Nápoles, otro gran equipo europeo. Sin embargo, las diferencias en los estilos, instalaciones, cultura médica y modos de trabajar, eran muy notorias. "El trato, el cuidado, la calidad y el presupuesto es muchísimo mayor en Londres", puntualiza Alejandro, que lo resume en que, en Nápoles, "es más el arte del trabajo que la ciencia." Solo pudo estar presencialmente pocos meses, debido a la pandemia del COVID-19 que paralizó el mundo, pero fue tiempo suficiente para comprobar que "la Premier es la mejor liga del mundo".

No tuvo tiempo de establecer una relación cercana con Carlo Ancelotti, uno de los mejores entrenadores del planeta, al igual que Pochettino, con el que si trabajó codo con codo. Ninguno de ellos resultó ser, para Alejandro, un entrenador intrusivo que se saltara los plazos en la recuperación de los futbolistas. "Si tengo conocimiento de algunos que son más intrusivos, pero no puedo dar nombres", aclara.

En la actualidad, son varios los jugadores que siguen ligados profesionalmente al fisio sevillano. Foyth, Gazzanigga, o Lamela son varios ejemplos. El jugador argentino del Sevilla "es un tipo que se cuida mucho, que atiende a su cuerpo, que maneja su manera de trabajar para estar en el mejor estado posible". Alejandro estuvo trabajando con él diariamente en Londres, observando la calidad que atesora el atacante. Pero que ha estado interrumpido constantemente por las lesiones que lo han lastrado. "Podríamos estar hablando de un top mundial", asegura.

En Nápoles coincidió con Fabián, canterano del Betis que, pese a no seguir manteniendo relación alguna, conoció a "un chaval natural, que te abre las puertas". A quien sí conoce a la perfección, naturalmente, es a Fernando Llorente, una relación profesional y personal de muchos años que engendró en una amistad que a día de hoy mantienen. "Hemos tenido muchos momentos juntos, hemos estado cuatro años viéndonos todos los días, trabajando."

El presente de Alejandro Barbosa es su clínica, en Mairena del Aljarafe, cerca de su ciudad, de Sevilla, a donde tenía muchas ganas de volver. Tanto es así, que rechazó una oferta para seguir trabajando en un club italiano: "Tuve una oferta para irme a Udinese, pero la rechacé porque me apetecía estar en Sevilla y disfrutar de la familia y amigos". Su objetivo es continuar en su ciudad natal, aunque eso no quite que "si llega una oferta irrechazable o que me ilusione...".

Esa oferta estuvo cerca de llegar de la mano de Juan José Jiménez, ex jefe de servicios médicos del Sevilla Fútbol Club. Pero Juanjo decidió salir del club. Ahora trabajan juntos para un nuevo proyecto que esperan poder contar con la excelencia FIFA. Mientras, Alejandro no rehúye de poder entrar en algún club de la ciudad, eso sí, sin mojarse por sus preferencias porque "si lo digo ya me meten en un sitio u otro".