Imputan por supuesto abuso sexual al futbolista de Boca Cristian Pavón

El delantero de Boca Juniors Cristian Pavón, que jugó el Mundial de Rusia 2018 y en 2019 y 2020 estuvo cedido en los Ángeles Galaxy de la MLS estadounidense, fue imputado este lunes por "supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal", informaron fuentes judiciales.

"La Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, imputó a Cristian David Pavón por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal", publicó el Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía tomará declaración al imputado el próximo 23 de marzo, añade el texto. La mujer que puso la denuncia el 25 de noviembre de 2020 asegura que el hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2019 en la provincia de Córdoba, lugar de origen del delantero de 25 años.

"Pavón abusó de mí en un baño. Viví un calvario. Quiero explicarle a la sociedad que si me tomé todo este tiempo para denunciar fue porque estaba en una situación de rehabilitación. Había caído en un pozo depresivo, decepcionada totalmente por una situación que había atravesado en una fiesta a la que asistí y en la cual se encontraba Cristian Pavón", sostuvo la mujer en declaraciones a los medios.

"Estaba en el baño descompuesta, mareada e inestable. Ahí es donde Cristian forcejea la puerta, ingresa al baño y ahí adentro se produce lamentablemente el hecho. Luego del acoso, él se retiró del baño como si nada y me dejó ahí tirada. Me empujó para abusar de mí. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así", precisó.

Pavón publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que asegura que la mujer miente y la denunció por "extorsión y falsa denuncia".

El delantero se sometió en febrero pasado a una artroscopia posterior de ambos tobillos y todavía no ha vuelto a jugar.

Según su padre, el jugador pretende ser traspasado por diferencias con los directivos de Boca Juniors originadas por cuestiones económicas.

Pavón debutó en Talleres en 2013, al año siguiente fue fichado por el Xeneize y cedido a Colón.

Jugó en Boca Juniors de 2015 a 2019, cuando fue cedido al equipo estadounidense.

Con Argentina disputó Mundiales sub'17 y sub'20, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y el Mundial de Rusia 2018.