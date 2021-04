El técnico del Valencia, Javier Gracia, afirmó tras la derrota por 2-1 en Cádiz que, "al ver que había una opción de sanción" tras la retirada de su equipo del campo en el minuto 32 después de que Mouctar Diakhaby les asegurara que había recibido un insulto racista, el propio Diakhaby les pidió que continuaran "jugando".

“El jugador estaba muy nervioso. Hemos optado por irnos al vestuario y nos han informado de que si no volvíamos, seríamos sancionados. Le hemos comentado a Diakhaby que cómo estaba y nos dijo que no estaba para jugar, pero entendía que debíamos volver con la intención de conseguir una victoria, con un motivo más para pelearla”, declaró en rueda de prensa.

Gracia explicó que, tras lo ocurrido, trataron "de dar serenidad" a la situación y también "de comentarlo con el jugador, y al ver que había una opción de sanción, (el central francés) nos pidió que continuáramos jugando y le hemos dicho que lo apoyábamos”, precisó.

El entrenador valencianista indicó que el árbitro catalán David Medié Jiménez les indicó que “no tenía constancia de lo que había sucedido, no ha escuchado nada, ni él ni sus asistentes, y ante esa situación se ha visto obligado a dar continuidad al partido”.

Diakhaby fue cambiado tras el incidente, pero el central del Cádiz Juan Cala siguió en el campo, cuando se reanudó el partido, hasta que fue sustituido en el descanso por el argentino Marcos Mauro, una circunstancia sobre la que también se pronunció Gracia.

“Le he comentado al cuarto árbitro que, dentro de lo que ha pasado, entiendan que hemos protegido al jugador que ha sido agredido, para que no se causara más daño, y no entendemos que el jugador que ha provocado eso siguiera en el campo”, aseveró.

El encuentro Cádiz-Valencia estuvo interrumpido, a partir del minuto 29, durante unos veinticinco minutos, al decidir los jugadores valencianistas abandonar el terreno de juego, lo que se hizo efectivo en el minuto 32, por el presunto insulto racista del cadista Juan Cala a Mouctar Diakhaby, según la denuncia hecha por el club che