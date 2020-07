"José María del Nido está obsesionado"

El grupo de leales al presidente del Sevilla F.C., José Castro, considera que José María del Nido se "equivoca" en las formas y en el momento de querer dar el asalto a la presidencia del club. Creen que el abogado "está obsesionado" con el cargo "en un momento feliz para el Sevilla en lo deportivo y en lo económico". Parten de la convicción de que el letrado carece de verdadero apoyo accionarial.

Aluden a la falta de respeto que el ex presidente tiene por los acuerdos alcanzados en su día, que aseguran le generan al propio Del Nido un millón de euros anuales. Hace ya días que los servicios jurídicos del club se pusieron en contacto con Del Nido por si quería efectuar cambios en los pactos: "Pero está fuera de sí y con un ataque de ego".

"José María no admite los éxitos de otros. No digiere que al Sevilla le vaya bien y él no sea el presidente". Las mismas fuentes apuntan a que no existe ningún problema con el vicepresidente, José María del Nido hijo, "que trabaja en equipo como un fenómeno". A juicio de las mismas fuentes, el ex presidente trata de volver a la Presidencia "como un elefante en cacharrería, no es el momento de desestabilizar a la entidad".

El ex presidente y abogado está protagonizando un verdadero intento de asalto a la presidencia del club mediante alianzas con accionistas de peso. Ahora mismo se viven momentos de incertidumbre en el seno de la entidad, con el presidente José Castro especialmente preocupado por las maniobras del antiguo mandatario. El accionista extranjero (conocido como "el grupo de los americanos") que posee un 12% de las acciones habría comprometido ya su apoyo al letrado, al igual que José Gómez Miñán, del grupo de Utrera.

En total, a Del Nido le saldría en el mejor de los casos un apoyo de en torno al 42%, base suficiente para intentar el vuelco en el seno del consejo de administración. Todo depende ahora mismo de gestiones que se se están sucediendo con el paso de los minutos. Todo cambia en un instante, pues los verdaderos apoyos sólo se sabrían en el seno de una Junta General de Accionistas, que Del Nido puede convocar cuando quiera porque le basta con un 5%, según los estatutos de la sociedad.

José María del Nido se siente más fuerte que nunca y ya ha anunciado su plan a los más íntimos, entre ellos Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz FC, que vive días de gloria tras el ascenso. Vizcaíno es íntimo de Del Nido.

Varios miembros del consejo de administración están siendo ya consultados sobre su lealtad a Castro o sus intenciones de apoyar los planes de Del Nido. El equipo de Castro cree que hay entre un 4% y un 5% de accionistas minoritarios que no quieren ni oír hablar de los americanos "porque eso suena a venta del club". y un 12% de accionistas "que no entienden nada de lo que intenta José María". Eso sí, todas las fuentes admiten que como un accionista mayoritario cambie el rumbo, también lo puede hacer el consejo de administración del club.