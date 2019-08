Kevin López: "He logrado lo que me faltaba para ser un atleta de 1.500"

El atleta sevillano Kevin López, descalificado este sábado en los 1.500 del campeonato de Europa de selecciones de Bydgoszcz (Polonia) después de ser tercero, extrajo, sin embargo, conclusiones positivas de su experiencia al considerarse ahora mejor adaptado a la distancia.

"He logrado lo que me faltaba para ser un atleta de 1500 metros, ahora solo falta confirmarlo en las próximas competiciones y seguir trabajando para un final de temporada que me ilusiona como pocas lo han hecho hasta ahora", escribió en Twitter.

3º en el Cto. de Europa por Selecciones... PUES NO, finalmente DESCALIFICADO. Unos centímetros de mí ante pie tocaron la cuerda de la pista después de un frenazo en la carrera q tuve que librar como pude para no comerme al rival de delante ni clavarle los clavos en su talón. (1) — Kevin López Yerga (@kevinlopezyerga) August 11, 2019

López explica así su descalificación: "Unos centímetros de mi ante pie tocaron la cuerda de la pista después de un frenazo en la carrera que tuve que librar como pude para no comerme al rival de delante ni clavarle los clavos en su talón". La reclamación de España, basada en que el sevillano no obtuvo ningún beneficio del incidente involuntario, ocasionado por una obstrucción, no prosperó.

"Las normas están para cumplirlas y la interpretación de la misma por orden del juez para acatarla. Y en esto se queda lo visible en la clasificación de mi actuación en este campeonato. Sacar la parte buena de la carrera es complicado después de este chasco, pero la tiene", señaló.

"Soy competitivo con los mejores europeos del momento, he estado en todo momento en carrera, sabiendo leerla muy bien y disputando la carrera hasta el ultimo metros con el atleta inglés que apenas hace unas semana corrió en 3.30", argumentó Kevin, que termina dando las gracias por el masivo apoyo recibido.

El campeonato de Europa de selecciones termina este domingo. España, sexta al final del sábado, aspira a permanecer entre los 8 mejores del continente que disputarán la próxima edición, una vez reducido de doce a ocho equipos los participantes.